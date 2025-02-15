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Эксперт по путешествиям: это цвет чемодана, с которым лучше не путешествовать

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Фото статьи
Фото: New Africa / Shutterstock

Когда выбираешь себе чемодан, скорее всего, обращаешь внимание на его размер, прочность и функциональность. Однако эксперты предупреждают: один важный аспект часто упускают из виду - это цвет чемодана.

Черный чемодан давно стал популярным выбором у путешественников благодаря своему классическому и элегантному виду. Однако эксперты предупреждают: такой выбор может обернуться рядом неудобств. Вот пять причин, почему стоит задуматься о чемодане другого цвета.

1. Его сложнее найти

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