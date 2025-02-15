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Глоба рассказала, кому из знаков Зодиака уготован материальный успех в марте

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Банкрот
Банкрот Фото: Pixel-Shot/Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба в своем прогнозе указывает, что 20 марта Солнце перемещается в знак Рыб, однако влияние этого знака будет ощутимо практически на протяжении всего месяца.

Водолеи

Представителям этого знака Зодиака март подарит новые финансовые возможности. Вместе с тем Глоба советует проявить осторожность и не спешить с принятием решений.

Известный астролог рекомендует тщательно оценивать все предложения и обращаться за советом к близким людям, которым вы доверяете. В начале марта у вас появятся новые возможности, которые помогут вам в укреплении финансового положения.

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