Известный астролог Тамара Глоба в своем прогнозе указывает, что 20 марта Солнце перемещается в знак Рыб, однако влияние этого знака будет ощутимо практически на протяжении всего месяца.
Глоба рассказала, кому из знаков Зодиака уготован материальный успех в марте
Водолеи
Представителям этого знака Зодиака март подарит новые финансовые возможности. Вместе с тем Глоба советует проявить осторожность и не спешить с принятием решений.
Известный астролог рекомендует тщательно оценивать все предложения и обращаться за советом к близким людям, которым вы доверяете. В начале марта у вас появятся новые возможности, которые помогут вам в укреплении финансового положения.