ФОТО Меган Маркл опубликовала романтичное фото с принцем Гарри в честь Дня святого Валентина

На черно-белом снимке супруги запечатлены в момент поцелуя. Они сидят за столом на открытой террасе, а за их спинами виднеются декоративная зелень и огоньки.

«Я вернулась домой, чтобы заботиться о наших детях, и уже скучаю по своему Валентину, который продолжает участвовать в "Играх непобежденных", меняя жизни и напоминая всем нам о силе исцеления и стойкости этих невероятных ветеранов и их семей. Я очень горжусь своим мужем и тем, что он создал. Любовь моя, я всегда буду есть с тобой бургеры, картошку фри и рыбу с чипсами. Спасибо тебе за тебя», - подписала кадр Меган.

Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году и с тех пор остаются одной из самых обсуждаемых пар в мире. У них двое детей: пятилетний сын Арчи и трехлетняя дочь Лилибет. В последнее время ходят слухи о возможном разводе королевской четы, но сами они пока не комментируют эту тему.

Однако недавно, перед тем как произнести речь на открытии «Игр непобежденных», Меган и Гарри публично поцеловались, опровергнув все домыслы о них.