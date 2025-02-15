НАИВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ Жительница Эстонии, отпраздновавшая день рождения в столичном ресторане: «Все было супер, но один меня момент смутил»

Жительница Тарту решила отпраздновать свой день рождения по-особенному. «Поедем в Таллинн, посмотрим кабаре, насладимся ужином», - рассказывает она о своем особенном вечере, проведенном в ресторане Merineitsi отеля Viru.
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Чтобы день рождения запомнился гостям надолго, жительница Тарту Лийса хотела организовать что-то особенное и провести праздник за пределами родного города. Ее выбор пал на ресторан Merineitsi, расположенный в таллиннском отеле Viru, где помимо ужина можно насладиться ярким кабаре. Билет, включающий ужин из трех блюд и представление, стоил 115 евро с человека.