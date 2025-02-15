План спасения кожи: пять способов омолодить уставшую кожу зимой

«Зимой защитный барьер кожи подвергается большему стрессу, чем в другие сезоны, поэтому необходимо уделять особое внимание его увлажнению и восстановлению. Главное в ритуале ухода за лицом не меняется – это очищение и увлажнение, но сейчас особенно важно уделить повышенное внимание составу косметических средств.

Учитывая, что кожа становится более сухой, следует выбирать кремы, которые будут достаточно увлажнять и обеспечивать кожу необходимыми веществами, а для очищения необходимы щадящие средства, которые не будут ее раздражать и сушить. Мужчинам также особенно важно увлажнять кожу, чтобы бритье не травмировало ее еще больше», - объясняет Лайла Залите, сертифицированный фармацевт Apotheka. Адаптируя свой уход за кожей к сезонным условиям, вы сможете сохранить ее здоровье, влажность и красоту.

Вот эффективные методы сохранения и восстановления здоровья кожи зимой!

Бережное и эффективное очищение кожи

Очищение кожи - первый и самый важный шаг на пути к ее здоровью. Кожу лица всегда следует очищать два раза в день – утром и вечером. Ночью клетки кожи очень активны и кожа восстанавливается, поэтому утром необходимо очистить кожу от кожного сала и остатков ночного крема, а вечером – от косметики, грязи и пыли, накопившихся за день. Зимой нужно быть особенно осторожным с очищающими средствами, так как многие продукты, содержащие сульфаты и спирт, могут еще больше высушить кожу.