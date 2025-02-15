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План спасения кожи: пять способов омолодить уставшую кожу зимой

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Фото статьи
Фото: DimaBerlin/Shutterstock

Зима - настоящее испытание для нашей кожи: холодный ветер, низкая температура, сухой воздух в помещении и резкие колебания температуры могут вызвать сухость кожи, шелушение, чувствительность, раздражение и даже воспаление. В этих обстоятельствах важно адаптировать свою привычную рутину ухода за кожей, уделяя особое внимание увлажнению, питанию и защите.

«Зимой защитный барьер кожи подвергается большему стрессу, чем в другие сезоны, поэтому необходимо уделять особое внимание его увлажнению и восстановлению. Главное в ритуале ухода за лицом не меняется – это очищение и увлажнение, но сейчас особенно важно уделить повышенное внимание составу косметических средств.

Учитывая, что кожа становится более сухой, следует выбирать кремы, которые будут достаточно увлажнять и обеспечивать кожу необходимыми веществами, а для очищения необходимы щадящие средства, которые не будут ее раздражать и сушить. Мужчинам также особенно важно увлажнять кожу, чтобы бритье не травмировало ее еще больше», - объясняет Лайла Залите, сертифицированный фармацевт Apotheka. Адаптируя свой уход за кожей к сезонным условиям, вы сможете сохранить ее здоровье, влажность и красоту.

Вот эффективные методы сохранения и восстановления здоровья кожи зимой!

Бережное и эффективное очищение кожи

Очищение кожи - первый и самый важный шаг на пути к ее здоровью. Кожу лица всегда следует очищать два раза в день – утром и вечером. Ночью клетки кожи очень активны и кожа восстанавливается, поэтому утром необходимо очистить кожу от кожного сала и остатков ночного крема, а вечером – от косметики, грязи и пыли, накопившихся за день. Зимой нужно быть особенно осторожным с очищающими средствами, так как многие продукты, содержащие сульфаты и спирт, могут еще больше высушить кожу.

Что выбрать?

  • Нежные очищающие пенки или молочко, не содержащие спирта и сульфатов, но содержащие увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота или пантенол.
  • Увлажняющая мицеллярная вода, которая помогает очистить кожу, не повреждая ее естественный защитный барьер.
  • Очищающие средства на масляной основе – они не только эффективно удаляют грязь и макияж, но и помогают сохранить влагу кожи.

Чего следует избегать?

  • Горячая вода во время умывания может повредить защитный барьер кожи, повысить ее чувствительность, а также пересушить ее, поэтому умываться рекомендуется теплой водой.
  • Агрессивные очищающие средства и гели, содержащие спирт, могут сделать кожу еще более сухой и чувствительной.

 

Интенсивное увлажнение и питание

Зимой кожа быстрее теряет влагу, поэтому необходимо использовать более насыщенные и интенсивные увлажняющие средства.

Что искать в креме для лица?

  • Гиалуроновая кислота – притягивает влагу и помогает удерживать ее в коже.
  • Глицерин и пантенол – увлажняют и успокаивают раздраженную кожу.
  • Растительные масла (авокадо, жожоба, миндаль, масло ши) – питают и защищают кожу от потери влаги.

Как правильно увлажнять кожу?

  • Сразу после умывания на еще слегка влажную кожу нанесите увлажняющую сыворотку и/или крем – это поможет коже сохранить больше влаги.
  • Используйте ночные кремы или питательные маски, ведь за ночь кожа интенсивно восстанавливается и впитает все ценные вещества из продукта.

Защита от воздействия окружающей среды

Зимой внешние условия (холод, ветер, сухой воздух) подвергают кожу стрессу и способствуют ее сухости.

Как защитить кожу?

  • Перед выходом на улицу нанесите защитный крем с питательными компонентами, который создает тонкий защитный слой и предотвращает сухость кожи.
  • Выбирайте кремы для лица более густой консистенции, содержащие воск или растительные масла – они помогут защитить кожу от воздействия ветра и мороза.
  • Не забывайте про бальзам для губ и крем для рук – это участки тела, которые зимой чаще всего страдают от сухости и трещин.

 

Питание и витамины для здоровья кожи

Состояние кожи во многом зависит от питания. Чтобы кожа оставалась увлажненной и эластичной, зимой следует использовать продукты, богатые полезными жирами, витаминами и антиоксидантами.

Самые важные витамины и питательные вещества в зимнем уходе за кожей:

  • Витамин А или бета-каротин – стимулирует обновление клеток кожи и улучшает структуру кожи. Он поможет предотвратить сухость и шелушение, способствуя выработке коллагена и укрепляя защитный барьер кожи, который позволяет коже удерживать влагу. Бета-каротин чаще всего содержится во фруктах и ​​овощах желтого или оранжевого цвета, таких как морковь, тыква, сладкий картофель, манго и абрикосы. Брокколи, капуста и шпинат также богаты витамином А.

  • Жирные кислоты омега-3 – помогают сохранить кожу увлажненной и уменьшить воспаление. Содержится в жирной рыбе, орехах, семенах льна.

  • Витамин Е – действует как мощный антиоксидант, защищая кожу от повреждения свободными радикалами и помогая поддерживать уровень ее влаги. Витамин Е также будет способствовать заживлению кожи и уменьшению воспалительных процессов, делая кожу более эластичной и увлажненной. Витамин Е часто содержится в различных маслах, орехах и семенах.

  • Цинк – помогает предотвратить воспаление кожи и способствует заживлению кожи.

  • Витамин К – важен для улучшения кровообращения и здоровья капилляров, способствует здоровому виду кожи и балансу влаги. Больше всего его содержится в зеленых овощах – брокколи, шпинате, капусте, свекле, брюссельской капусте, сельдерее и др., а также в мясе, яйцах и кисломолочных продуктах.

 

 

Эффективные домашние процедуры и маски

Помимо ежедневного ухода, можно использовать домашние процедуры, обеспечивающие коже дополнительное увлажнение и питание.

Натуральные маски для лица по уходу за кожей:

Увлажняющая медовая маска: 1 чайная ложка меда + 1 чайная ложка оливкового масла + 1 чайная ложка йогурта. Нанести на кожу на 15 минут, затем смыть теплой водой.

Овсяная маска: 1 столовую ложку овсянки смешать с теплым молоком, нанести на кожу и оставить на 20 минут. Эта маска помогает успокоить и увлажнить кожу.

 

Совет эксперта

Лайла Залите подчеркивает: «Зимой важно поддерживать естественный уровень влажности кожи, потому что холодная погода и сухой воздух могут быстро привести к тому, что она станет сухой и чувствительной. Регулярное увлажнение и защита необходимы для того, чтобы кожа сохраняла здоровый и сияющий вид. Хотя коже можно придать сияющий вид и упругость с помощью косметики и средств по уходу за кожей, следует помнить, что важны и другие повседневные привычки – достаточный сон, достаточное количество физических нагрузок, сбалансированное меню и достаточное употребление воды».

Фармацевт рекомендует:

  • Не выходите на улицу сразу после нанесения крема для лица – дайте ему впитаться хотя бы 15-20 минут.

  • Используйте увлажнитель воздуха в помещении, чтобы поддерживать влажность воздуха и защищать кожу от пересыхания.

  • Не меняйте средства по уходу за кожей слишком часто – зимой кожа более чувствительна, поэтому сейчас не время для экспериментов, лучше придерживаться одной проверенной рутины.

Ухаживайте за своей кожей правильно, и она отблагодарит вас сияющим, здоровым видом даже в самые холодные зимние дни!

Статья написана ​​совместно с Apotheka.

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