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НА ЗАМЕТКУ Эти полезные продукты вредны для зубов

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Когда ты теряешь молочные зубы, коренные служат тебе всю жизнь. Однако вред зубам наносят не только сахаросодержащие продукты, но и полезные. Например, цитрусовые - лимоны, апельсины и грейпфруты содержат много лимонной кислоты, которая разрушает зубную эмаль, что приводит к кариесу.

На здоровье зубов влияют не только продукты питания, но и определенные напитки. Кофе, чай и вино делают зубы более чувствительными. Это не значит, что от них нужно полностью отказаться - важно знать, как лучше защитить зубы.

Выпивайте кофе или чай сразу, а не понемногу в течение дня, чтобы уменьшить длительное воздействие кислоты на эмаль. Пейте через трубочку, чтобы минимизировать контакт напитков с зубами.

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