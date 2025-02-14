Когда ты теряешь молочные зубы, коренные служат тебе всю жизнь. Однако вред зубам наносят не только сахаросодержащие продукты, но и полезные. Например, цитрусовые - лимоны, апельсины и грейпфруты содержат много лимонной кислоты, которая разрушает зубную эмаль, что приводит к кариесу.
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НА ЗАМЕТКУ ⟩ Эти полезные продукты вредны для зубов
На здоровье зубов влияют не только продукты питания, но и определенные напитки. Кофе, чай и вино делают зубы более чувствительными. Это не значит, что от них нужно полностью отказаться - важно знать, как лучше защитить зубы.