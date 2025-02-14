ВИДЕО Жители Ласнамяэ отпраздновали День святого Валентина: «Самое лучшее – это дарить любовь своим близким»

Иван и Марина вместе почти год. Они единодушно считают, что лучший подарок на День святого Валентина это цветы и золото. «Я подарил ей цветы и средства по уходу за волосами. Она мне пока не успела ничего подарить», - рассказывает Иван, глядя на улыбающуюся Марину.

Он признался, что ценит абсолютно все, что делает для него Марина: «То, что она была со мной в самые трудные моменты. Даже, когда были финансовые трудности». «Я ценю его за помощь, доброту и постоянную поддержку», - с улыбкой рассказывает Марина.

Несмотря на то, что Павел и Диана вместе год, они уже успели пожениться. По словам Павла, сладости и цветы нужно дарить в этот день обязательно: «Самое же лучшее - это дарить любовь своим близким и всегда быть рядом». Диана согласна с мужем: «Думаю, что любовь и внимание - главное в этот день».

«За понимание и то, что мы можем быть всегда вместе и поддерживать друг друга в трудную минуту», - отвечает Павел на вопрос, за что он больше всего любит и ценит Диану, на что она утвердительно кивнула головой.

Кристиан и Мария рассказали, что через месяц у них годовщина свадьбы и вместе они уже два года. «У нас много всего общего, мы отлично понимаем друг друга и растим двух красивых детей», - делится Кристиан. «Внимание, доверие, чувства. Самое главное, наверное, внимание», - рассказывает Мария о том, за что больше всего ценит своего мужа.

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