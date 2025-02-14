«Была отличной женой»: раскрыт переломный момент в браке Канье Уэста и Бьянки Цензори

Последние антисемитские комментарии скандального рэпера стали последней каплей для его жены.

Инсайдер рассказал, что Цензори истощена ненавистными высказываниями ее мужа и решением продавать товары со свастикой на его веб-сайте.

«Она была замечательной женой и замечательной сотрудницей, она пережила столько сумасшедших моментов, но этот, возможно, невозможно пережить», - считает источник.

Хотя жене рэпера удалось отойти от некоторых его предыдущих антисемитских комментариев, Бьянка была очень расстроена его последними твитами, в которых бизнесмен объявил себя нацистом и утверждал, что любит Гитлера.

«Обнять Гитлера - это сатанинский ход», - рассказал источник, отметив, что ситуация стала слишком экстремальной.

Источник, близкий к рэперу и его второй жене, подтвердил, что пара разошлась и в ближайшие дни они ожидают юридического заявления о расторжении брака.

По слухам, Бьянка получит выплату в размере 5 миллионов долларов.

Дата их бракосочетания - 20 декабря 2022 года - через месяц после того, как рэпер завершил свой развод с Ким Кардашьян.