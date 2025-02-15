ГОРОСКОП НА 15 ФЕВРАЛЯ Овны получат хорошие новости, а у Львов появятся надежные союзники

Весы

Прекрасный день для знакомств: вы сразу произведете хорошее впечатление, понравитесь даже тем, кто обычно настроен критически и замечает только чужие недостатки. Успешно пройдут деловые переговоры, встречи с потенциальными работодателями. Особенно благосклонны звезды будут к Весам, которым сегодня предстоит выступать перед большой аудиторией. Все будут слушать представителей знака очень внимательно. Вряд ли удастся избежать суеты и неразберихи, из-за них порой будет сложно сосредоточиться на делах. Но вы не допустите серьезных ошибок, отлично справитесь со всем, за что возьметесь.

Скорпион

Осторожность в делах вам сегодня не помешает. Лучше не торопиться с решениями, особенно если они связаны с работой или финансовыми вопросами. Тут не все так, как кажется на первый взгляд, и нужно время, чтобы разобраться в ситуации. Вы не станете строить иллюзий, и правильно сделаете. Вскоре станет ясно, как лучше поступить. В остальном день будет благоприятным. Он хорошо подойдет для встреч с друзьями и другими близкими людьми, романтических свиданий, общения с коллегами в неформальной обстановке. Справиться с рабочими задачами будет проще, чем вы ожидали.

Стрелец