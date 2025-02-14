ФОТО И ВИДЕО Жители Маарду, прожившие вместе более 50 лет, раскрыли секрет крепкого брака: «Доцеловались!»

Валентина и Владимир познакомились на катке более 50 лет назад. «Катались очень долго. Потом, после катка, он мне сказал, что завтра уже никуда не пойдет. А я говорю: "Нет, я приду!", - делится историей любви Рябцева. - На следующий день просыпаюсь, а за окном дождь идет. Ну и я взяла коньки... Ну как же, надо же выполнять свое обещание. Пришла на каток, а он - посмотреть, буду ли там я. А поспорили на коробку конфет "Белочка"».

По словам пары, секрет крепкого брака заключается в большой любви и взаимоуважении.

31 декабря в 1969 году в Карелии встретились Валентина и Петр. С тех пор влюбленные больше никогда не расставались, и 6 марта они расписались. «Предложение он сделал мне очень просто. Сказал: "Выходи за меня замуж!" Ну я и согласилась. Мне было 19 лет еще!» - вспоминает с улыбкой Валентина. Она добавляет, что через три недели супруги будут отмечать 55 лет совместной жизни.

«57 лет будет, как мы уже в браке», - говорит Мария, которая 17 февраля отмечает с Владимиром годовщину их свадьбы. Счастливая жена признается, что секрет крепкого брака заключается в умении прощать и промолчать в нужный момент.

Таисия и Анатолий познакомились в 1969 году на танцах в Летнем парке. «Год встречались, а в 1970 году поженились», - говорит с улыбкой Таисия. «Целовались, целовались, доцеловались! И пришлось... Чтоб согласилась выйти замуж! Когда закончилась моя служба, пошли в ЗАГС и расписались», - вспоминает бывший моряк. Он отмечает, что это была любовь с первого взгляда. И именно это чувство лежит в основе крепкого брака.

О чем еще рассказали пары, прожившие в браке более 50 лет, смотрите в видео!