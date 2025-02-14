Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали совместное фото в честь Дня святого Валентина

Месяц назад 43-летняя Кейт Миддлтон заявила, что вышла в ремиссию после года борьбы с раком. В январе прошлого года она перенесла операцию на брюшной полости и пропала из публичного поля, из-за чего появилось множество конспирологических теорий. В марте она объявила о том, что лечится от рака. Осенью она завершила курс химиотерапии и постепенно вернулась к своим официальным обязанностям. Также от рака лечится король Великобритании Карл III.