Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали архивное совместное фото в честь Дня святого Валентина. На снимке супруги позируют в повседневной одежде на фоне леса, а наследник британского престола принц Уильям целует улыбающуюся Кейт в щеку. Пара подписала кадр эмодзи с красным сердцем.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали совместное фото в честь Дня святого Валентина
Месяц назад 43-летняя Кейт Миддлтон заявила, что вышла в ремиссию после года борьбы с раком. В январе прошлого года она перенесла операцию на брюшной полости и пропала из публичного поля, из-за чего появилось множество конспирологических теорий. В марте она объявила о том, что лечится от рака. Осенью она завершила курс химиотерапии и постепенно вернулась к своим официальным обязанностям. Также от рака лечится король Великобритании Карл III.
Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2012 году и воспитывают троих детей: Джорджа, Шарлотту и Луи.