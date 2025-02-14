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Заполнившие налоговую декларацию жители задаются вопросом: «Автоналог вычли автоматически?»

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Две жительницы Эстонии заполнили налоговую декларацию сразу, как появилась такая возможность. Однако их насторожил тот факт, что сумма автоналога, как им показалось, была вычтена из возвращаемого подоходного налога.

С 1 января 2025 года в силу вступил Закон о налоге на механическое транспортное средство, из-за чего при заполнении налоговой декларации в этом году у людей возникло много вопросов.

Житель Элвы Меэлис пишет в социальных сетях, что две его знакомые заполнили налоговую декларацию, но, по их словам, сумма автоналога была автоматически вычтена из возвращаемого налога.

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