Видео Десинхронизация Эстонии с Россией стала песней в Тарту: «Зато теперь мы с Польшею, а не с проклятым Путиным!»

Чем ближе Эстония и другие страны Балтии приближались к перерезанию проводов линий электропередач, уходящих за восточную границу, тем активнее росли страхи населения. Страхи, когда некогда вчитываться и вдумываться в суть событий, растут быстро. Свидетелем того, как это было стал и наш читатель, житель города Тарту и соавтор песни «Отключение» Александр Шкут.