Ожидание десинхронизации Эстонии с Россией стало непростым испытанием для многих. Но, когда она наконец произошла, проблем никто не заметил. Группа друзей из города Тарту увековечила в музыкальном жанре регги и историческое событие, и настроения тех, кто боялся темноты, которая не пришла. Ищите видео в тексте сразу после рассказа соавтора «Отключения».
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Видео ⟩ Десинхронизация Эстонии с Россией стала песней в Тарту: «Зато теперь мы с Польшею, а не с проклятым Путиным!»
Чем ближе Эстония и другие страны Балтии приближались к перерезанию проводов линий электропередач, уходящих за восточную границу, тем активнее росли страхи населения. Страхи, когда некогда вчитываться и вдумываться в суть событий, растут быстро. Свидетелем того, как это было стал и наш читатель, житель города Тарту и соавтор песни «Отключение» Александр Шкут.