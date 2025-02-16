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Видео Десинхронизация Эстонии с Россией стала песней в Тарту: «Зато теперь мы с Польшею, а не с проклятым Путиным!»

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Страхи жителей Эстонии, которые вызывала десинхронизация электросистемы Эстонии с Россией, стали песней в стиле регги. Февраль 2025 года.
Страхи жителей Эстонии, которые вызывала десинхронизация электросистемы Эстонии с Россией, стали песней в стиле регги. Февраль 2025 года. Фото: ChatGPT / Rus.Postimees

Ожидание десинхронизации Эстонии с Россией стало непростым испытанием для многих. Но, когда она наконец произошла, проблем никто не заметил. Группа друзей из города Тарту увековечила в музыкальном жанре регги и историческое событие, и настроения тех, кто боялся темноты, которая не пришла. Ищите видео в тексте сразу после рассказа соавтора «Отключения».

Чем ближе Эстония и другие страны Балтии приближались к перерезанию проводов линий электропередач, уходящих за восточную границу, тем активнее росли страхи населения. Страхи, когда некогда вчитываться и вдумываться в суть событий, растут быстро. Свидетелем того, как это было стал и наш читатель, житель города Тарту и соавтор песни «Отключение» Александр Шкут.

В Тарту написали песню, посвященную десинхронизации электросетей Эстонии и России. Февраль 2025 года.
В Тарту написали песню, посвященную десинхронизации электросетей Эстонии и России. Февраль 2025 года. Фото: ChatGPT / Rus.Postimees
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