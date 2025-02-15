Специи, которые помогут вам похудеть: этот список нельзя потерять

Еще одно исследование на людях с метаболическим синдромом показало, что употребление сырого измельченного чеснока дважды в день в течение четырех недель привело к уменьшению окружности талии, а также снижению высокого кровяного давления и уровня триглицеридов.

В исследовании с участием женщин с ожирением, группа, принимавшая аллиум в течение двух месяцев, показала значительное снижение веса, окружности талии и бедер, а также ИМТ. Но в группе, принимавшей плацебо, также наблюдалось снижение веса, что затрудняет определение точного эффекта аллиума.

Пажитник

Высокое содержание клетчатки в пажитнике может способствовать снижению аппетита и переедания, что в свою очередь помогает снижению веса. Однако достоверных доказательств эффективности пажитника для похудения нет.

В небольшом исследовании с участием девяти женщин с избыточным весом участницы выпивали чай с фенхелем, пажитником или плацебо перед обедом. Женщины, которые пили чай с пажитником, сообщали о меньшем чувстве голода и большей сытости, но это не повлияло на общее потребление калорий.

Черный перец

Черный перец содержит пиперин, алкалоид, обладающий антиоксидантными свойствами и потенциально способствующий снижению веса.

В исследовании с участием 16 человек напиток на основе черного перца увеличивал чувство насыщения и снижал аппетит.

Корица

Во всех видах корицы содержится соединение коричный альдегид, которое обладает свойствами, которые могут способствовать снижению веса.