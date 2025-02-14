Одна маленькая неучтенная деталь стоила путешественнице дополнительных расходов, превышающих стоимость билетов туда-обратно.
Ryanair оштрафовал пассажирку на 60 евро за бутылку воды
Ирландский лоукостер Ryanair известен довольно строгими требованиями к провозу багажа. Пассажиры авиакомпании жалуются, что их все чаще заставляют доплачивать за багаж в аэропортах, придираясь даже к мелочам.
Так, журналиста Mirror Online Руби Фланаган поделилась неприятной историей, которой произошла с ней недавно, когда она решила слетать на рейсе авиакомпании из Лондона в Дублин.
Девушка рассказала, что ранее она специально приобрела рюкзак, соответствующий требованиям Ryanair в 40 x 20 x 25 сантиметров. Поскольку эта поездка была рассчитана всего лишь на пару дней к друзьям, Руби решила, что ей вполне хватит такого объема вещей.
Однако одна маленькая неучтенная деталь стоила ей дополнительных расходов, превышающих стоимость билетов туда-обратно. Дополнительно к стоимости билетов в обе стороны 35,86 фунтов стерлингов (около 43 евро) она заплатила 60 евро штрафа.
Все дело в том, что рюкзак Руби предусматривал специальное крепление наверху для многоразовой бутылки для напитков - именно туда она и прекрепила свою емкость с водой. И в лондонском аэропорту «Станстед» все прошло благополучно, то на обратном пути возникли проблемы.
«На обратном пути из Дублина, мучаясь от боли в горле, которая заставляла меня звучать так, будто я курила по 30 сигарет в день в течение последних двадцати лет, я добралась до выхода на посадку на свой рейс в «Станстед» на 12:05. Выход закрылся в 11:30, и поскольку у меня было место у прохода и только рюкзак, я ждала, чтобы пройти, около 20 минут. Когда я приблизилась к выходу, мой паспорт и посадочный талон были отсканированы, но когда я сделала следующий шаг вперед, я почувствовала, как кто-то похлопал меня по плечу», - рассказала девушка.
Далее, по словам Руби, она увидела сотрудника Ryanair, который сообщал ей, что все дополнительные предметы должны быть упакованы внутри рюкзака, а не прикреплены к нему снаружи. После некоторых усилий, девушка таки втиснула бутылку в рюкзак, однако она слишком выпирала. Тогда ее попросили проверить размер рюкзака через специальную рамку, но он туда не влез.
Поначалу она пыталась спорить, апеллируя к тому, что на первом рейсе ей ничего не сказал. Но сотрудники авиакомпании были неумолимы. В итоге, когда возник риск того, что Руби может пропустить свой рейс, она все же согласилась заплатить 60 евро за дополнительный предмет багажа.
«Самолет должен был вылететь через 15 минут, а меня не было на месте. Поэтому я заплатила 60 евро и получила желтую «наклейку позора» на свой рюкзак. Наклейку давали тем пассажирам, которые не досконально изучили правила провоза багажа Ryanair и нарушили или откровенно проигнорировали их. Я насчитал по крайней мере четверых на этом рейсе, так что если с них всех взяли по 60 евро, то Ryanair получил с нас по крайней мере дополнительные 200 фунтов стерлингов», - отметила горе-путешественница.
Уже позже она осознала, что ей обошлось бы дешевле просто выкинуть эту бутылку в аэропорту и купить новую по прилете.