Ryanair оштрафовал пассажирку на 60 евро за бутылку воды

Ирландский лоукостер Ryanair известен довольно строгими требованиями к провозу багажа. Пассажиры авиакомпании жалуются, что их все чаще заставляют доплачивать за багаж в аэропортах, придираясь даже к мелочам.

Так, журналиста Mirror Online Руби Фланаган поделилась неприятной историей, которой произошла с ней недавно, когда она решила слетать на рейсе авиакомпании из Лондона в Дублин.

Девушка рассказала, что ранее она специально приобрела рюкзак, соответствующий требованиям Ryanair в 40 x 20 x 25 сантиметров. Поскольку эта поездка была рассчитана всего лишь на пару дней к друзьям, Руби решила, что ей вполне хватит такого объема вещей.

Однако одна маленькая неучтенная деталь стоила ей дополнительных расходов, превышающих стоимость билетов туда-обратно. Дополнительно к стоимости билетов в обе стороны 35,86 фунтов стерлингов (около 43 евро) она заплатила 60 евро штрафа.

Все дело в том, что рюкзак Руби предусматривал специальное крепление наверху для многоразовой бутылки для напитков - именно туда она и прекрепила свою емкость с водой. И в лондонском аэропорту «Станстед» все прошло благополучно, то на обратном пути возникли проблемы.