Легкие романтические комедии для двоих: подборка на 14 февраля

Чего хотят женщины (2000)

Хотели ли вы когда-нибудь прочитать чужие мысли? Что же, у вас есть такая возможность вместе с Ником Маршаллом (Мэл Гибсон), который работает в рекламном агентстве и слывет ловеласом. Его жизнь, несомненно, прекрасна, пока руководство не посылает ему нового босса - Дарси (Хэлен Хант), и просто в это же время Ник приобретает удивительную способность - читать женские мысли... Поможет ли это ему в жизни, работе и любви, как думаете? Старый добрый фильм из 2000-х стоит того, чтобы его посмотреть еще раз.

Любовь по правилам и без (2003)

Если хотите вспомнить фильмы о любви и страсти в уже зрелом возрасте, то этот фильм - как нельзя кстати.

Гарри Сэнборн (Джек Николсон) работает в музыкальной индустрии. Он немолод, но женщин любит очень, поэтому постоянно в поиске новых впечатлений (хотя имеет и жену, и любовницу). По воле судьбы после неудачного свидания он оказывается в загородном доме Эрики Барри (Даян Китон) - матери своей новой пассии. Эрика решает на несколько дней оставить Гарри у себя, чтобы полечить его. Но тот неожиданно для себя самого влюбляется...

Предложение (2009)

Романтическая комедия о серьезных фиктивных отношениях. Маргарет Тейт (Сандра Баллок) - один из руководителей в престижном издательстве. Ее многие не любят, но руководство довольно. До того момента, пока не оказывается, что Маргарет могут депортировать обратно в Канаду из-за просроченной визы. Ей ничего не остается, как заявить, что она выходит замуж за своего ассистента Эндрю Пэкстона (Райан Рейнольдс). Тот не вв восторге, но соглашается ради карьеры и везет «возлюбленную» знакомить с семьей...

Вам письмо (1998)

Романтическая комедия о двух конкурентах - Кэтлин Келли (Мэг Райан), владелицы небольшого книжного магазинчика, и Джона Фокса (Том Хэнкс), наследника крупной торговой сети, которая переманивает покупателей Кэтлин. Женщине очень непросто и ее единственная отдушина - переписка в сети с мужчиной, с которым она познакомилась недавно. Она и не догадывается, что это именно тот Джон Фокс, с которым она враждует. Впрочем, как и он. Что же произойдет, когда они узнают об этом?