Государство закрывает суды в целях экономии средств. С начала этого года были закрыты двери Пыльваского здания Тартуского уездного суда. 1 марта президент освободит от должности судью Тартуского уездного суда Риту Кулберг. Ситуация, когда судья не может продолжить работу в своем суде из-за его закрытия, в Эстонии происходит впервые.
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СОКРАЩЕНИЯ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ ⟩ Впервые в истории Эстонии: судья теряет работу из-за закрытия суда
Решение государства о закрытии Пылваского здания Тартуского уездного суда и переносе судебных заседаний в Выру связано с необходимостью экономии. Теперь в бюджете останется более 80 000 евро, которые в противном случае пошли бы на содержание Пыльваского здания суда.