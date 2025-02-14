СОКРАЩЕНИЯ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ Впервые в истории Эстонии: судья теряет работу из-за закрытия суда

Государство закрывает суды в целях экономии средств. С начала этого года были закрыты двери Пыльваского здания Тартуского уездного суда. 1 марта президент освободит от должности судью Тартуского уездного суда Риту Кулберг. Ситуация, когда судья не может продолжить работу в своем суде из-за его закрытия, в Эстонии происходит впервые.