Инсайдер рассказал, готова ли Дженнифер Гарнер бросить жениха ради Бена Аффлека

Гарнер и Аффлек проводили много времени вместе на фоне его развода с Дженнифер Лопес, но источники, близкие к звезде фильма «Из 13 в 30», настаивают, что она не возобновлит роман с Беном.

Согласно источникам, 52-летняя актриса, которая воспитывает 19-летнюю Вайолет, 16-летнюю Серафину (Фина) и 12-летнего Сэмюэля от Аффлека, довольна своими нынешними отношениями с генеральным директором Джоном Миллером.

«С Джоном и Джен все в порядке», - рассказал инсайдер, опровергнув недавние слухи о том, что 47-летний Миллер может чувствовать угрозу из-за прочной связи его девушки с 52-летним Аффлеком. По словам источника, близкие люди пары не слышали ни о каких проблемах.

Миллер даже обсуждал покупку дома вблизи Гарнер до того, как в начале 2025 года вспыхнули разрушительные лесные пожары в Лос-Анджелесе. «[Джон] проводит много времени [в ее доме]. Он иногда даже возит Джен на съемочную площадку по утрам», - отметил инсайдер.

Миллер является главой CaliGroup. Недавно появилась информация о том, что он чувствует себя неудобно из-за тесной связи между Джен и Беном. Гарнер оказывала всяческую поддержку Бену Аффлеку во время его развода с Дженнифер Лопес, что не очень нравилось Миллеру. Он был не в восторге, что его невеста вынуждена разрываться между своей семьей и бывшим.​