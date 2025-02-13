Что может о вас рассказать поза, в которой вы обычно сидите

1. Ноги вместе

Такая поза свидетельствует о вашей пунктуальности, рациональном мышлении и сильном чувстве честности. У вас здоровая самооценка и позитивный взгляд на жизнь, излучая надежность и целостность. Эта поза демонстрирует уверенность в своих навыках и навыках, а также указывает на отсутствие неуверенности.

Вы обычно сдержаны, говорите только тогда, когда это необходимо, и избегаете сплетен. Однако вы не сдерживаете свои эмоции и прямо выражаете свои мысли без злого умысла. Вы хорошо контролируете свои эмоции и эффективно ими управляете.

В отношениях вы лояльны и преданы, обладаете отличными навыками общения и является хорошим слушателем, обеспечивающим поддержку и понимание. Однако иногда можете быть несколько требовательны, что затрудняет выражение глубоких эмоций.

2. Разведенные в стороны колени

Если вы сидите в позе, при которой у вас разведены колени и на них лежат ладони, это может свидетельствовать об эгоцентричности. Вы можете казаться плаксивыми, склонными сосредотачиваться исключительно на себе.

Частое сиденье с расставленными в стороны коленями может являться признаком тревоги и низкой самооценки. Вы можете сильно переживать, даже если не показываете этого снаружи.