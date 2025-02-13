Сегодня, 13 февраля, состоялось роскошное мероприятие Organic Shop, на которое были приглашены самые популярные блогеры, инфлюенсеры и деятели Эстонии. Ведущий вечера - Женя Фокин.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто пришел на яркое мероприятие Organic Shop
В четверг во второй половине дня эстонские блогеры, инфлюенсеры собрались на фабрике, на которой производят продукцию Organic Shop, чтобы увидеть, как создается тысячекилограммовый скраб для тела. Кроме того, гости смогли принять участие в мастер-классе, а также насладиться изысканной едой и шампанским под хорошую музыку.