ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто пришел на яркое мероприятие Organic Shop

В четверг во второй половине дня эстонские блогеры, инфлюенсеры собрались на фабрике, на которой производят продукцию Organic Shop, чтобы увидеть, как создается тысячекилограммовый скраб для тела. Кроме того, гости смогли принять участие в мастер-классе, а также насладиться изысканной едой и шампанским под хорошую музыку.