ГАЛЕРЕЯ На свой день рождения эстонский бьюти-бренд представил публике тонну скраба и пригласил знаменитостей

В четверг во второй половине дня эстонские блогеры и инфлюенсеры собрались на фабрике, на которой производят продукцию Organic Shop, чтобы увидеть, как создается тысячекилограммовый скраб для тела. Кроме того, гости смогли принять участие в мастер-классе, а также насладиться изысканной едой и шампанским под хорошую музыку.