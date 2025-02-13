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ГАЛЕРЕЯ На свой день рождения эстонский бьюти-бренд представил публике тонну скраба и пригласил знаменитостей

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Вчера, 13 февраля, состоялось роскошное мероприятие Organic Shop, на которое были приглашены самые популярные блогеры, инфлюенсеры и деятели Эстонии. Ведущий вечера - Женя Фокин.

В четверг во второй половине дня эстонские блогеры и инфлюенсеры собрались на фабрике, на которой производят продукцию Organic Shop, чтобы увидеть, как создается тысячекилограммовый скраб для тела. Кроме того, гости смогли принять участие в мастер-классе, а также насладиться изысканной едой и шампанским под хорошую музыку.

Смотрите галерею, чтобы узнать, кто пришел на мероприятие!

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