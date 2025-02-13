Известный тиктокер Анни Халлик неоднократно разочаровывалась в мясных снеках. Это уже третий случай, когда она покупает изделие из вяленого мяса, внешний вид которого вызывает множество вопросов.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Известный эстонский тиктокер разочарована продукцией Maks & Moorits: пахнет и выглядит странно!
34-летняя Анни Халлик работает визажистом уже более десяти лет, но в последние годы она известна как блогер в TikTok. На сегодняшний день у нее более 18 000 подписчиков на этой популярной платформе.