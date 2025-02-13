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ВИДЕО Известный эстонский тиктокер разочарована продукцией Maks & Moorits​: пахнет и выглядит странно!

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Maks & Moorits​. Фото Анни Халлик.
Maks & Moorits​. Фото Анни Халлик. Фото: Erakogu

Известный тиктокер Анни Халлик неоднократно разочаровывалась в мясных снеках. Это уже третий случай, когда она покупает изделие из вяленого мяса, внешний вид которого вызывает множество вопросов.

34-летняя Анни Халлик работает визажистом уже более десяти лет, но в последние годы она известна как блогер в TikTok. На сегодняшний день у нее более 18 000 подписчиков на этой популярной платформе.

В TikTok Анни ежедневно делится своей личной жизнью, советами по макияжу, проводит розыгрыши и общается с друзьями в прямых эфирах.

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