Пассажир напал на стюардессу, открыл аварийный выход и выпрыгнул из самолета

Инцидент произошел в пятницу в 17:20, когда Airbus готовился к взлету в направлении аэропорта Мадрид-Барахас. Пассажир неожиданно встал со своего места, направился к передней части самолета и попытался открыть аварийный выход. Когда экипаж попытался его остановить, он, якобы, напал на одну из стюардесс и сумел открыть дверь.

Мужчина упал с высоты около 3,5 метров прямо на асфальт, в то время как двигатели самолета еще работали. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как сотрудники скорой помощи спешат на место происшествия, сообщает The Sun.

Полиция задержала мужчину на территории аэропорта, однако состояние и мотивы пассажира не были официально раскрыты. Несмотря на серьезный инцидент, самолет все же вылетел в тот же вечер в Мадрид, хотя с почти пятичасовой задержкой. Самолет приземлился в пункте назначения незадолго до полуночи и был временно выведен из эксплуатации.

Власти Франции начали расследование по данному инциденту. Это уже второй подобный случай за три месяца: в декабре пассажир, испытывавший тревогу, также пытался открыть аварийный выход на рейсе Ибица-Мадрид, но экипажу удалось остановить его.