ВИДЕО Ко Дню влюбленных: повар-красавчик рассказал, как вкусно приготовить романтический ужин

Этот рецепт стейка из тунца - не просто ужин, а настоящий кулинарный шедевр, предназначенный для особых моментов. Очаровательный повар Volodymyr Testardi поделился своим рецептом стейка из тунца с запеченным картофелем и свежим салатом, который станет настоящим аккордом вашего романтического свидания, пишет ТСН.
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Этот рецепт идеально подходит для двух порций и каждая деталь в нем продумана до мелочей, чтобы подарить вам невероятное вкусовое и эстетическое удовольствие.
Ингредиенты:
- Филе тунца - 2 стейка (200-250 г каждый)
- Белый и черный кунжут - 4-5 столовых ложек
- Картофель - 12-14 штук
- Салат айсберг
- Шпинат - 1 горсть
- Кинза - 1 пучок
- Сок лайма
- Оливковое масло
- Соус Терияки - 4 столовые ложки
- Густой йогурт - 2 столовые ложки
- Масло чили - 2 чайнеые ложки
Приготовление:
- Застелите противень пергаментной бумагой и разложите вареный картофель на расстоянии 5 см друг от друга.
- С помощью пергаментной бумаги (размером около 10 см) создайте основу для каждой картофелины - это поможет добиться равномерной толщины примерно 1 см. Прижмите пергамент широким стаканом для формирования идеального ровного слоя.
- Сбрызните картофель оливковым маслом, приправьте солью и перцем.
- Поместите в разогретую до 200°C духовку на 15 минут, пока картофель не приобретет золотистую корочку и хрустальную текстуру.
- В плоском блюде смешайте белый и черный кунжут, добавьте немного соли по вкусу. Приправьте стейки тунца солью, после чего щедро обваляйте в кунжутной смеси, прижимая, чтобы зерна хорошо прилипли к поверхности. Затем аккуратно переверните стейки и повторите процесс, чтобы получить равномерное покрытие со всех сторон.
- В блендере или с помощью миксера смешайте пучок кинзы, сок одного лайма и четыре столовые ложки оливкового масла до образования однородной массы. Приправьте соус солью и перцем по вкусу.
- На разогретой сковороде с двумя столовыми ложками оливкового масла жарьте стейки тунца по две минуты с каждой стороны. Важно, чтобы снаружи тунец приобрел легкий золотистый цвет, а внутри остался розовым и нежным.
- После жарки отложите стейки на несколько минут, чтобы они отдохнули - это позволит соку равномерно распределиться по мясу.
- В большой миске смешайте небольшой лист салата айсберг, горсть шпината и оставшуюся кинзу. Добавьте четыре столовые ложки оливкового масла, немного соли и перца по вкусу.
- На тарелку выложите четыре столовые ложки соуса Терияки, это придаст легкую сладковатую нотку к общей композиции.
- Аккуратно нарежьте стейки тунца полосками шириной 1-1,5 см и выложите их на соус. Рядом положите запеченный картофель, полейте его двумя столовыми ложками густого йогурта и сбрызнуть маслом чили, это придаст пикантности.
- Свежий салат подавайте в качестве гарнира и дополните общую композицию блюда.
Это блюдо - отличный вариант для романтического ужина, где каждая деталь имеет значение, а вкус и презентация поднимают настроение и создают неповторимую атмосферу. Попробуйте этот рецепт и пусть каждый кусочек тунца станет символом вашей любви и заботы.