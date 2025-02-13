«Кричала и плакала»: случайный подарок отца сделал дочь миллионершей

В штате Мичиган, США, 26-летняя девушка получила от своего отца неожиданный подарок: лотерейный билет с защитным слоем Spectacular стоимостью 30 долларов. «Я была удивлена, когда он дал мне этот билет, я спросила, почему он мне его купил. Отец сказал, что это просто подарок без какого-либо повода. И это было так мило с его стороны», - поделилась счастливая дочь.

Когда девушка стереть защитный слой на лотерейном билете, она не поверила своим глазам.

«Я кричала от счастья, плакала, была в шоке. И до сих пор не могу поверить, что выиграла четыре миллиона долларов!» - призналась победительница. У нее было немного времени, чтобы решить, что она будет делать с такой крупной суммой, и пока счастливица планирует отложить выигранные деньги на будущее.