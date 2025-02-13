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Анонимное сообщение заставило мужчину сомневаться в своей жене: «Как мне поступить дальше?»

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Предательство. Снимок иллюстративный.
Предательство. Снимок иллюстративный. Фото: fizkes/Shutterstock

Если бы вы получили сообщение от неизвестного, утверждающего, что оно знает большой секрет вашего партнера, поверили бы ему? Большинство хочет верить, что вторые половинки не скрывают ничего от них, но сомнение, однажды посеянное кем-то, никогда не даст покоя.

Именно в такой ситуации оказался мужчина, который получил в TikTok анонимное сообщение, способное навсегда изменить его брак. Если то, о чем утверждают в письме окажется правдой, доверие к жене будет утрачено.

Мужчина поделился своей историей на Reddit, объяснив, что к моменту, когда он прочитал сообщение, аккаунт отправителя уже был удален. Таким образом, у него нет возможности узнать, кто именно его отправил. Нет имени пользователя, ни подписчиков, ни публикаций. Но эти пять слов, которые ему прислали, заставили его задуматься.

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