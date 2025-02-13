Стало известно прозвище принца Гарри среди королевского персонала – вы удивитесь

Из опубликованного отрывка стало ясно, что между собой сотрудники дворца называли Гарри принцем-регентом из телесериала «Черная гадюка». Королевский персонал считал герцога Сассекского таким же эгоистичным, напыщенным и несколько глуповатым. В шутку они даже говорили, что Гарри «потребовалось бы две недели, чтобы самостоятельно надеть брюки».

Вспоминая о работе на принца, один из экс-сотрудников рассказал Куинну анонимно, что однажды Гарри устроил масштабный скандал едва ли не на пустом месте. «Я помню, как один раз в его личных апартаментах я что-то перепутал: какие-то бумаги на его столе или что-то в этом роде. Он сразу же разозлился, и это было несоразмерно проблеме», - поделился собеседник писателя, заметив, что большинство его коллег сталкивались с таким же пренебрежительным отношением.

Не обошлось и без пары камней в огород Меган. Поговаривают, она чувствовала, что Гарри не особенно любим во дворце. А вдобавок на нее давила необходимость жить в коттедже, который был в разы меньше того, где жили Уильям и Кейт Миддлтон. И если для самих членов королевской семьи, включая Гарри, разница была незначительной, Меган все это выводило из себя.

«Меган посчитала, что это так мало, что это, должно быть, отражение того, как королевская семья принижала ее мужа. Она просто не понимала, что настоящие члены королевской семьи не слишком заботятся о домах и материальных ценностях, потому что воспринимают их как должное», - объяснил информатор.