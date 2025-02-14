УЛИЧНЫЙ ОПРОС Жители Таллинна о самых романтичных моментах в их жизни: «Я была в растерянности!»

Дмитрий и Анжела рассказывают, что в прошлом году на День святого Валентина они съели вдвоем четыре торта. «И на этот собираемся то же самое сделать! - говорит пара. - У нас 14 февраля - это День сладостей!»

«Самый романтичный поступок? Наверное, когда сделал предложение с 31 декабря на 1 января. Наверное, это самый запоминающийся и романтичный поступок», - делится Андрей. Он также рассказал, что был не так давно знаком со своей будущей женой. «Для нее предложение точно было неожиданностью. А особенно то, что я 1 января ушел по работе в море и такой подарок сделал!» - смеется Андрей.

Самый романтичный момент в жизни Владимира и Жанны - это их знакомство. «Он ко мне подошел прямо на кладбище и помог мне нести венок. Тогда умерла эстонская революционерка Пегельман. Это было в 1975 году. И вот так мы познакомились, - рассказывает Жанна. - Очень романтично, необычно. С тех пор у нас уже 50 лет будет!» Владимир с женой отмечают, что это была любовь с первого взгляда.

О каких еще романтичных поступках рассказали жители Таллинна, смотрите в видео!