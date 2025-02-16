Владелец ресторана рассказал, какие на самом деле принц Гарри и Меган

Шеф-повар одного из любимых ресторанов Меган Маркл поделился в соцсетях своим опытом общения с герцогом и герцогиней Сассекскими, когда пара посетила заведение в Ванкувере, Канада во время «Игр непобедимых», организованных принцем Гарри для ветеранов.
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Шеф-повар Викрам Видж рассказал, что Меган призналась ему, что во время беременности у нее было огромное желание есть индийскую еду. «Меган сказала, что во время беременности она ела только индийскую кухню, и я ответил ей, что это самое лучшее для нее!» - вспомнил он в интервью журналу Hello.