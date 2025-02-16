Владелец ресторана рассказал, какие на самом деле принц Гарри и Меган

Шеф-повар Викрам Видж рассказал, что Меган призналась ему, что во время беременности у нее было огромное желание есть индийскую еду. «Меган сказала, что во время беременности она ела только индийскую кухню, и я ответил ей, что это самое лучшее для нее!» - вспомнил он в интервью журналу Hello.