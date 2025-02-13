КАК И ОБЕЩАЛ Мартин Хелме съел шляпу: «Это намного лучше, чем отказываться от своих слов!»

На дебатах премьер-министров Хельме несколько лет назад заявил, что Porto Franco является сфабрикованным политическим делом, по которому никогда не будет вынесен обвинительный приговор. Однако если такой приговор все же будет, он пообещал съесть свою шляпу.

Обвинительный приговор все-таки был вынесен. В частности, в пятницу Государственный суд оставил в силе решение Таллиннского окружного суда, согласно которому Центристская партия, бывший генсек партии Михаил Корб и бизнесмен Хиллар Тедер были признаны виновными в торговле влиянием.

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В понедельник Reporter отправился в Рийгикогу, чтобы спросить у Хельме, как он собирается есть свою шляпу. «Думаю, она будет сладкой», - с улыбкой сказал Хельме и пообещал, что долго ждать его «шляпного» ужина не придется.

Так и случилось. В четверг Хелме опубликовал в Facebook фотографии с подписью: «Шляпа съедена! Это намного лучше, чем отказываться от своих слов!» - пошутил он. Оказалось, что Хелме принес в Рийгикогу торт в форме шляпы, который затем с удовольствием съел.

«Мужик сдержал слово. Молодец!» - прокомментировал пост Хельме один из пользователей. «Очень круто, - считают другие. - Человек, который умеет смеяться над собой, классный!»

Скриншот публикации Мартина Хельме в Facebook. Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Во вторник в разговоре с Reporter Хельме уточнил, что, давая это обещание, он говорил о предъявленных в то время обвинениях его тогдашнему советнику Керсти Крахт. А это дело еще не дошло до приговора.

«Когда я это сказал, дело Porto Franco было единым. Все материалы были в одном деле. Я был знаком прежде всего с той частью, которая касалась Керсти Крахт. Когда это дело дойдет до первой инстанции или куда-то еще, тогда и поговорим снова…», - отметил он.

Хельме подчеркнул, что по-прежнему считает это дело политическим и что оно не делает чести ни эстонскому суду, ни прокуратуре.

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