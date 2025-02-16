Мужчина, съевший 900 яиц за месяц, рассказал об изменениях в своем организме

Яйца - это полноценный продукт питания, но можете ли вы представить, что едите их каждый день? И не одно или два, а намного больше? Фитнес-энтузиаст и блогер Джозеф Эверетт съел 900 яиц за месяц и показал фото «до» и «после», продемонстрировав, как это повлияло на его тело.