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Мужчина, съевший 900 яиц за месяц, рассказал об изменениях в своем организме

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Яйца - это полноценный продукт питания, но можете ли вы представить, что едите их каждый день? И не одно или два, а намного больше? Фитнес-энтузиаст и блогер Джозеф Эверетт съел 900 яиц за месяц и показал фото «до» и «после», продемонстрировав, как это повлияло на его тело.

Живущий в Токио Джозеф заменил свой обычный рацион экстремальной яичной диетой. В течение месяца он каждый день ел по целому лотку яиц и делился результатами на своем YouTube-канале.

«Мой типичный рацион обычно состоит из 30 яиц, миски риса, небольшого количества говядины, йогурта и фруктов, иногда добавляю протеиновый батончик», - рассказал он. Своим экспериментом Джозеф хотел выяснить, поможет ли это ему добиться лучших результатов в зале и поднимать более тяжелые веса.

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