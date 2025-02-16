Яйца - это полноценный продукт питания, но можете ли вы представить, что едите их каждый день? И не одно или два, а намного больше? Фитнес-энтузиаст и блогер Джозеф Эверетт съел 900 яиц за месяц и показал фото «до» и «после», продемонстрировав, как это повлияло на его тело.
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Мужчина, съевший 900 яиц за месяц, рассказал об изменениях в своем организме
Живущий в Токио Джозеф заменил свой обычный рацион экстремальной яичной диетой. В течение месяца он каждый день ел по целому лотку яиц и делился результатами на своем YouTube-канале.