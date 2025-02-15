Невеста в отчаянии накануне свадьбы: «Боюсь, что свекровь все испортит»

Неважно, мечтаешь ли ты о грандиозной церемонии с сотней гостей или предпочитаешь что-то более скромное и уютное - день свадьбы тот самый момент, когда можно позволить себе побыть эгоистом и ожидать, что гости будут уважать твои желания. Ведь каждый хочет, чтобы его свадебный день был идеальным.