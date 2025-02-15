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Невеста в отчаянии накануне свадьбы: «Боюсь, что свекровь все испортит»

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Фото статьи
Фото: Ljupco Smokovski / Shutterstock

Неважно, мечтаешь ли ты о грандиозной церемонии с сотней гостей или предпочитаешь что-то более скромное и уютное - день свадьбы тот самый момент, когда можно позволить себе побыть эгоистом и ожидать, что гости будут уважать твои желания. Ведь каждый хочет, чтобы его свадебный день был идеальным.

Одна невеста серьезно поссорилась со своей будущей свекровью. Мать жениха отказывается выполнить одну простую просьбу, которая, по мнению невесты, может испортить всю церемонию - особенно свадебные фотографии.

Невеста поделилась своей проблемой на Reddit, написав, что они с женихом планируют скромную свадьбу всего на 30 человек без подружек невесты и шаферов. Они хотят сделать торжество простым и уютным, выбрав для этого идеальное место - отель с камерным баром.

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