«Смелость - уйти, когда тебе плохо». Анна Седокова рассказала, как справляется с хейтом после смерти бывшего мужа

Седокова отметила, что ей помогает со всем справляться смелость: «Смелость. Слово, которое со мной каждый день и значение которого я изучила сполна. Смелость - противостоять, смелость - не молчать, смелость - идти дальше, когда тебя добивают. Смелость - не ввязываться в драку с незнакомыми тебе агрессорами. Смелость - уйти, когда тебе плохо. Смелость - не вернуться», - написала 42-летняя Седокова в своем телеграм-канале.

Она также отметила, что учится не обвинять себя: «Те, кто не посмел, всегда будут против. И дело не в тебе. Дело в их страхах. Потому что сделать шаг вперед намного страшнее, чем создавать видимость счастья там, где его давно уже не существует».

Ранее Анна Седокова впервые вышла на связь после смерти Яниса Тиммы и поблагодарила подписчиков. «Попробую делать то, что у меня получается лучше всего: писать и петь свои песни, давать концерты и маленькими шагами идти вперед», - поделилась Седокова.

Напомним, что 32-летнего Яниса Тимму нашли мертвым в подъезде жилого дома в Москве в декабре прошлого года. Следователи выяснили, что баскетболист покончил с собой. Это произошло через несколько дней после его развода с Анной Седоковой. После этого певицу обвинили в том, что она довела Тимму до смерти.

По мнению критиков, артистка разрушила карьеру Тиммы, разорила его и бросила. Позже Анна призналась, что в последние месяцы «жила в аду», а после трагедии попала в больницу с нервным срывом. Сейчас она вернулась к концертной деятельности и начала чаще появляться в публичном пространстве.