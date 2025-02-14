На прошлой неделе мы задавались вопросом: можно ли фотографировать в магазинах и торговых центрах. После публикации житель Таллинна рассказал, что с ним произошла необычная ситуация в тренажерном зале.
Для подписчиков
Житель Таллинна был удивлен претензией посетителя тренажерного зала
После обычной тренировки Антон отдыхал в раздевалке и сидел в телефоне. «Ко мне подошел другой клиент спортзала и сказал, что здесь нельзя использовать телефон, мол, кто знает, может ты извращенец!» - удивленно рассказывает он.