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Житель Таллинна был удивлен претензией посетителя тренажерного зала

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Многие делают снимки в тренажерных залах, но можно ли там фотографировать? Фото иллюстративное.
Многие делают снимки в тренажерных залах, но можно ли там фотографировать? Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

На прошлой неделе мы задавались вопросом: можно ли фотографировать в магазинах и торговых центрах. После публикации житель Таллинна рассказал, что с ним произошла необычная ситуация в тренажерном зале.

После обычной тренировки Антон отдыхал в раздевалке и сидел в телефоне. «Ко мне подошел другой клиент спортзала и сказал, что здесь нельзя использовать телефон, мол, кто знает, может ты извращенец!» - удивленно рассказывает он.

Мы решили узнать, можно ли все-таки пользоваться телефоном в спа-центрах и спортзалах Эстонии, раздевалках при них, а также поступали ли подобные жалобы от клиентов.

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