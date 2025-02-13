СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ Карманники ушли из книжного магазина при тартуской церкви Святого Павла с сумкой продавца

«Неприятно, когда вот так нагло уносят сумку с документами», - говорит пастор тартуской церкви Святого Павла Кристьян Лухаметс, рассказывая о том, как в понедельник в книжном магазине у сотрудницы украли сумку. В социальных сетях он просит помощи в установлении личности воров.