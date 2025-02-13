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СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ Карманники ушли из книжного магазина при тартуской церкви Святого Павла с сумкой продавца

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Скриншот.
Скриншот. Фото: Kuvatõmmis Turvakaamera Salvestisest

«Неприятно, когда вот так нагло уносят сумку с документами», - говорит пастор тартуской церкви Святого Павла Кристьян Лухаметс, рассказывая о том, как в понедельник в книжном магазине у сотрудницы украли сумку. В социальных сетях он просит помощи в установлении личности воров.

«Узнаете воров?» - спрашивает пастор тартуской церкви Святого Павла Кристьян Лухаметс в социальных сетях. Он опубликовал записи с камеры наблюдения, на которых видно, как в понедельник в книжном магазине при церкви карманники украли сумку продавца.

На записи можно увидеть, как около 16.00 в книжный магазин заходят две женщины с рюкзаками. Спустя несколько минут они быстро выходят из магазина.

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