«Неприятно, когда вот так нагло уносят сумку с документами», - говорит пастор тартуской церкви Святого Павла Кристьян Лухаметс, рассказывая о том, как в понедельник в книжном магазине у сотрудницы украли сумку. В социальных сетях он просит помощи в установлении личности воров.
Для подписчиков
СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ ⟩ Карманники ушли из книжного магазина при тартуской церкви Святого Павла с сумкой продавца
«Узнаете воров?» - спрашивает пастор тартуской церкви Святого Павла Кристьян Лухаметс в социальных сетях. Он опубликовал записи с камеры наблюдения, на которых видно, как в понедельник в книжном магазине при церкви карманники украли сумку продавца.