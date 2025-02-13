Кейт Миддлтон посетила тюрьму

Кейт поговорила с двумя бывшими заключенными, одна из которых вышла из тюрьмы шесть недель назад со своим маленьким сыном после отбытия 14-месячного срока за нераскрытое преступление, а другая была на 30-й неделе беременности, когда начала отбывать 11-месячный срок и родила дочь в тюрьме.

Одна из заключенных рассказала будущей королеве, что только в тюрьме она получила «столько» помощи, что вряд ли было доступно в ее местном сообществе.

Action for Children, патроном которой с 2016 года является принцесса, управляет тремя MBU в тюрьмах на севере Англии. Все они предоставляют специальное место для молодых и будущих матерей, отбывающих тюремное заключение или находящихся под стражей.

Они работают над тем, чтобы дети регулярно получали такие впечатления, как прогулки, покупки и поездки на автобусе. Помимо этого, они также организуют ночевки с более широким кругом членов семьи у себя дома.

Эти заключенные живут в отдельной зоне тюрьмы и получают поддержку от обученного тюремного персонала, а также от специалистов по поддержке семьи, которые помогают женщинам разорвать цикл повторных правонарушений.

Кейт также посетила ясли на территории, чтобы увидеть, где младенцы и дети, живущие на территории, могут учиться и играть.

Это не первый случай, когда принцесса сотрудничает с матерями в системе правосудия. В июне 2023 года она открыла Hope Street в Саутгемптоне, который является жилым комплексом для семей, пилотирующим новый подход к поддержке женщин в системе правосудия.

Кэтрин увлечена ранними годами и стремится повышать осведомленность о важности раннего детства. В 2021 году она создала Королевский фонд центра раннего детства и в 2023 году запустила кампанию Shaping Us, которую она назвала «делом всей своей жизни». Кампания направлена ​​на повышение значимости важнейшего периода развития ребенка, от беременности до пяти лет.