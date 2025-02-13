ВИДЕО «Несколько грузовиков стоят посреди дороги!» Житель Таллинна показал, что утром происходило на шоссе

«Объезд в сторону Сауе, после карьера», - пишет Олег, поделившийся видео в Facebook-группе EZ-дуны! Видео снято сегодня утром на Таллиннской окружной дороге в Таммемяэ.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Марге Силлаотс сообщает, что около 9:37 в полицию поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей на Таллиннской окружной дороге. «Речь идет о страховом случае, однако из-за образовавшейся пробки полиция помогает регулировать движение», - сказала Силлаотс.

Так как темы, связанные с дорожным движением, вызывают большой отклик, под этим видеопостом также появилось множество комментариев. «Как только выпадает снег, происходит много аварий», - отметил один из пользователей. ​«Может, это и к лучшему, что этой зимой было так мало снега», - считает другой. «Разве не ясно, что дороги скользкие?» - задается вопросом третий, обращая внимание на то, что в таких условиях нужно ехать гораздо медленнее.

Автомобилисты, проезжавшие по этому участку Таллиннской окружной дороги, подтверждают, что дорога действительно была необычайно скользкой. «Этот участок был очень скользкий. Я снизил скорость задолго до места аварии», - рассказал один из водителей. ​«Я даже представить не могу, насколько безрассудным нужно быть, чтобы ехать с разрешенной максимальной скоростью или, что еще хуже, превышать ее», - добавил другой.