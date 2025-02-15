ОЖИДАЕМО? «Мы едем побеждать!» Томми Кэш представит Эстонию на Евровидении-2025

В суперфинал прошли: Томми Кэш, Андрей Зевакин feat. Karita и Ан-Марлен.

Томми Кэш - один из самых известных и эпатажных рэп-исполнителей Эстонии. Еще в середине января, за месяц до финала конкурса Eesti Laul, на канале Track Star в TikTok он заявил: «Мы едем на Евровидение!»

Оказывается, идея участия в Евровидении никогда раньше не приходила Томми в голову. Ее предложил голландский рэпер Joost, который представлял Нидерланды на конкурсе в прошлом году, но из-за скандала так и не вышел на сцену в финале.

«Мы все пьем кофе. Ты просыпаешься утром и первым делом пьешь кофе. Если бы ты позвонил мне и сказал: "Давай встретимся, Томми", скорее всего, мы бы пошли пить кофе. Кофе объединяет нас по всему миру, и я надеюсь, что моя песня сделает то же самое», - объясняет музыкант смысл своей композиции.

Незадолго до финала букмекеры и поклонники Евровидения составили свой рейтинг, в котором они определили предполагаемого победителя. И фанаты песенного конкурса, и букмекеры поставили работу Томми Кэша на первое место. На сайте Eurovision World 45 процентов фанатов одобрили его песню Espresso Macchiato. В букмекерских же конторах вероятность выигрыша исполнителя составляла 69 процентов.