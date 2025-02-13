СРАВНИТЕ Звезда турецких сериалов как две капли воды похож на популярного эстонского актера

Речь идет об актере Селиме Байрактаре (49) иракско-турецкого происхождения, который вырос в Ираке. Его актерская карьера началась в 2006 году, и с тех пор он сыграл во множестве фильмов и телесериалов.

За роль в оригинальном сериале Netflix «Восход Османской империи» он получил международное признание.

Турецкий сериал «Прощальное письмо», в котором зрители могут увидеть Байрактара, выходит в эфир на канале Kanal 2 по будням в 15:55.

Сравните: действительно ли Селим Байрактар похож на Прийта Выйгемаста?

Селим Байрактар:

Прийт Выйгемаст:

Прийт Выйгемаст. Фото: Konstantin Sednev

На запрос редакции о том, замечает ли сам Выйгемаст это сходство, актер на момент публикации не ответил.