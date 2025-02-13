«Неужели наш любимый Прийт попал в турецкий сериал?» - поинтересовался любопытный телезритель, заметив на экране мужчину, похожего на эстонского актера Прийта Выйгемаста.
СРАВНИТЕ ⟩ Звезда турецких сериалов как две капли воды похож на популярного эстонского актера
Речь идет об актере Селиме Байрактаре (49) иракско-турецкого происхождения, который вырос в Ираке. Его актерская карьера началась в 2006 году, и с тех пор он сыграл во множестве фильмов и телесериалов.
За роль в оригинальном сериале Netflix «Восход Османской империи» он получил международное признание.
Турецкий сериал «Прощальное письмо», в котором зрители могут увидеть Байрактара, выходит в эфир на канале Kanal 2 по будням в 15:55.
Сравните: действительно ли Селим Байрактар похож на Прийта Выйгемаста?
Селим Байрактар:
Прийт Выйгемаст:
На запрос редакции о том, замечает ли сам Выйгемаст это сходство, актер на момент публикации не ответил.