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СРАВНИТЕ Звезда турецких сериалов как две капли воды похож на популярного эстонского актера

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Прийт Выйгемаст
Прийт Выйгемаст Фото: Mihkel Maripuu

«Неужели наш любимый Прийт попал в турецкий сериал?» - поинтересовался любопытный телезритель, заметив на экране мужчину, похожего на эстонского актера Прийта Выйгемаста.

Речь идет об актере Селиме Байрактаре (49) иракско-турецкого происхождения, который вырос в Ираке. Его актерская карьера началась в 2006 году, и с тех пор он сыграл во множестве фильмов и телесериалов.

За роль в оригинальном сериале Netflix «Восход Османской империи» он получил международное признание.

Турецкий сериал «Прощальное письмо», в котором зрители могут увидеть Байрактара, выходит в эфир на канале Kanal 2 по будням в 15:55.

Сравните: действительно ли Селим Байрактар похож на Прийта Выйгемаста?

Селим Байрактар:

Прийт Выйгемаст:

Прийт Выйгемаст.
Прийт Выйгемаст. Фото: Konstantin Sednev

На запрос редакции о том, замечает ли сам Выйгемаст это сходство, актер на момент публикации не ответил.

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