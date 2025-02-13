Туристов предупредили о серьезной опасности полетов с простудой

Пилот колумбийской авиакомпании Avianca Хаймес Гарсия в своем TikTok предупредил о потенциальном вреде для здоровья для пассажиров, садящихся на борт самолета с простудой и гриппом.

«Больным гриппом не следует летать на самолете, так как из-за сухого воздуха и инфекции можно получить баротравму, а также раздражение дыхательных путей», - отметил он.

Капитан Гарсия пояснил, что евстахиевы трубы, соединяющие полость носа и среднее ухо, могут воспалиться при насморке, что, в свою очередь, может привести к сильной боли в ушах при авиаперелете.

Ранее эксперты WebMD охарактеризовали баротравму уха, также известную как airplane ear, как болезненное ощущение в ушах, возникающее при быстрой смене давления воздуха. Особенно болезненно это может быть для младенцев и маленьких детей, поскольку их уши еще не полностью развиты.

Основные симптомы баротравмы уха: Ощущение заложенности в ушах, притупленный слух, потому что барабанная перепонка не может вибрировать и издавать звук так, как должна, боль в ушах.

Эксперты издания также пояснили, что звук «щелчка» в ушах после ощущения упомянутых выше симптомов является признаком того, что евстахиевы трубы пассажира открыты. Если они остаются заблокированными, среднее ухо человека может наполниться прозрачной жидкостью, чтобы попытаться уравновесить давление. В этом случае могут возникнуть более серьезные симптомы, включая головокружение, разрыв барабанной перепонки или даже потеря слуха.

В тоже время в WebMD успокаивают, что большинство людей не получают баротравму уха. Однако проблемы могут возникнуть у тех, кто окажется в группе риска - если их евстахиева труба не открывается нормально. Среди причин для этого - заложенный нос, простуда или другая инфекция, аллергия, индивидуальная форма и размер ушного канала, табачный дым или другие раздражители, а также гормональные изменения, такие как беременность.

Слабые симптомы баротравмы уха обычно длятся несколько минут - и в данному случае пассажиры вполне могут помочь себе самостоятельно: пожевав жвачку или леденцы, а также употребляя достаточное количество воды во время полета. Если же симптомы длятся дольше, человеку может потребоваться обратиться к врачу для лечения инфекции или другой проблемы.