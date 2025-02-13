«Мне стало трудно скорбеть»: экс-девушка Лиама Пейна, которую критиковали после его смерти, рассказала, что он отсылал фанатам ее откровенные фото​

«Больше всего ранит то, что даже после его смерти я остаюсь с последствиями его действий, которые продолжают давать о себе знать», - сказала она.​

«После того как я узнала о масштабах распространения моих фотографий, которые он сделал во время наших отношений и поделился ими без моего ведома или согласия, мне стало трудно скорбеть по человеку, который был мне так дорог, несмотря на боль, которую он мне причинил».​

Майя рассказала, что получала «тревожные» сообщения от незнакомца, который сообщил ей, что Лиам спрашивал, хотят ли поклонники увидеть ее откровенные фотографии.

Лиам Пейн и Майя Генри встречались с 2018 по 2022 год, а после их расставания он преследовал девушку. Она рассказала об этом публично и даже написала книгу, из-за которой близкие музыканта и его поклонники критиковали ее. Также Майю упрекнули в том, что она пыталась очернить Лиама, поскольку после расставания с ним она написала роман, посвященный абьюзивным отношениям известного артиста с девушкой.

31-летний Лиам Пейн погиб в Буэнос-Айресе в октябре 2024 года: он разбился, выпав с балкона третьего этажа. Токсикологический отчет показал, что в момент смерти певец был под воздействием наркотиков. Незадолго до этого его девушка Кейт Кэссиди, которая сопровождала музыканта в поездке, покинула страну в одиночестве.