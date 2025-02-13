Бывшая девушка погибшего солиста группы One Direction Лиама Пейна, модель Майя Генри, рассказала, что он отсылал поклонникам ее фотографии в обнаженном виде. Как 23-летняя Майя призналась изданию Rolling Stone, она до сих пор «чувствует последствия» его действий, хотя и чувствует себя «раздавленной» из-за его смерти.
«Мне стало трудно скорбеть»: экс-девушка Лиама Пейна, которую критиковали после его смерти, рассказала, что он отсылал фанатам ее откровенные фото
«Больше всего ранит то, что даже после его смерти я остаюсь с последствиями его действий, которые продолжают давать о себе знать», - сказала она.
«После того как я узнала о масштабах распространения моих фотографий, которые он сделал во время наших отношений и поделился ими без моего ведома или согласия, мне стало трудно скорбеть по человеку, который был мне так дорог, несмотря на боль, которую он мне причинил».
Майя рассказала, что получала «тревожные» сообщения от незнакомца, который сообщил ей, что Лиам спрашивал, хотят ли поклонники увидеть ее откровенные фотографии.
Лиам Пейн и Майя Генри встречались с 2018 по 2022 год, а после их расставания он преследовал девушку. Она рассказала об этом публично и даже написала книгу, из-за которой близкие музыканта и его поклонники критиковали ее. Также Майю упрекнули в том, что она пыталась очернить Лиама, поскольку после расставания с ним она написала роман, посвященный абьюзивным отношениям известного артиста с девушкой.
31-летний Лиам Пейн погиб в Буэнос-Айресе в октябре 2024 года: он разбился, выпав с балкона третьего этажа. Токсикологический отчет показал, что в момент смерти певец был под воздействием наркотиков. Незадолго до этого его девушка Кейт Кэссиди, которая сопровождала музыканта в поездке, покинула страну в одиночестве.