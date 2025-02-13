Стало известно, что принц Гарри дарил Меган Маркл на День святого Валентина

Герцог Сассекский приобрел серьги у одного из любимых калифорнийских ювелиров Майи Бреннер на День всех влюбленных в 2024 году. Бренд подтвердил изданию, что Гарри приобрел серьги Diamond Cascade стоимостью 3240 фунтов стерлингов для Меган.

Бывшая актриса была поклонницей бренда в течение многих лет, когда звезда сериала «Форс-мажоры» носила изысканное ожерелье с инициалами «H» и «M» от Майи Бреннер, когда она прогуливалась по Торонто в 2016 году, подтвердив роман с принцем миру.

Она также была замечена с ювелирным хрустальным ожерельем Clarity во время появления в Монтесито в 2023 году.

Как писали Town&Country, Меган Маркл носила драгоценности, когда они с Гарри наслаждались двойным свиданием с канадским певцом Майклом Бубле и его женой Луисаной Лопилато.

Четверка обедала в итальянском ресторане Il Caminetto перед возвращением Меган в Калифорнию после «Игр Непокоренных» в Ванкувере, Канада.

Меган и Гарри, похоже, проведут этот День святого Валентина отдельно, поскольку ожидается, что герцог Сассекский останется на «Играх Непокоренных» до церемонии закрытия в воскресенье, 16 февраля.

Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году. Через год родился их первенец, принц Арчи. В 2020 пара с сыном покинула Великобританию и поселилась в США. В 2021 на свет появилась дочь Гарри и Меган - принцесса Лилибет Диана.