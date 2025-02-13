В пятницу, 14 февраля, отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных. Какие подарки дарить в этот праздник и дарить ли вообще? Сколько должен стоить подарок и какой психологический подтекст это несет? И самое главное - какие подарки какому типу личности понравятся? Отвечает клинический психолог Евгения Янсоне.
Как выбрать подарок ко Дню святого Валентина? Советы психолога по типам личности
Выбирая подарок, важно помнить несколько правил. Первое: индивидуальный подход к выбору подарка, который создает близость и показывает, что вы вложили время и идеи, чтобы порадовать человека. Практичные и полезные в течение длительного времени подарки, а также захватывающие впечатления - отличный выбор. Например, любитель кофе оценит подборку отличного кофе на несколько месяцев. Если же получатель жаждет новых приключений, то кулинарный мастер-класс или полет на воздушном шаре обязательно вызовут незабываемые эмоции.
Следует избегать проблемных подарков - если человек не любит ухаживать за растениями, то цветок в горшке может оказаться не лучшим выбором. Важна и сумма вложений: подарок, на подготовку которого было потрачено время и который вызывает положительные эмоции, всегда будет более ценным, чем случайная покупка, сделанная в последнюю минуту.
Почему подарки так важны?
«Я однозначно не рекомендую пропускать дарение подарков, - отмечает клинический психолог Евгения Янсоне. - Поскольку преподнесение подарков - это важнейший элемент построения отношений. Подарки дарят даже животные - например, самец пингвина, выбрав спутницу жизни, преподносит ей самый красивый камешек из всех, что смог найти».
Психолог отмечает, что соблюдение принятых в социуме ритуалов очень важно для нашего хорошего самочувствия, взаимного удовольствия и общественной успешности.
«Подарок как способ признания в любви и значимости для вас другого человека - не просто распространенный, общепринятый и красивый жест, за ним кроются важные смыслы. Дарение подарков всегда было, есть и будет важной составляющей человеческой социализации, и сегодня, в нашем материальном мире, оно, вероятно, даже еще более важно, чем было ранее».
Стоимость подарка важна, пусть нам эта мысль может быть и неприятна. Дело в том, что, как показывают исследования, мужчины дарят подарки женщинам с тактическими целями чаще, чем женщины мужчинам, и обе стороны понимают и принимают это. Соответственно, если мужчина откровенно экономит на этом символическом жесте, его дама вполне может обидеться и воспринять это как то, что ее не ценят. Это относится и к мужчинам - им тоже важно чувствовать, что их ценят.
О важности дарения подарков говорит и сам факт того, что многим людям присуща гифтофобия - страх выбирать, дарить и/или получать подарки. «Страхи формируются неспроста - само наличие страха перед подарками лишь подтверждает то, что это действительно важный социальный конструкт. Гифтофобию, конечно же, питает главным образом незнание того, что и как дарить, в результате мы откладываем выбор подарка на последний момент, пытаемся что-то купить второпях, запоминаем этот опыт как стрессовый и в следующий раз повторяем цикл», - поясняет психолог.
Подарки для разных типов личности
Чтобы побороть этот страх, можно опираться на советы психологов о том, какие подарки могут понравится тому или иному типу личности.
- Творческой личности, то есть тонко чувствующей натуре, понравится получение нового опыта - желательно, конечно, тоже творческого. Например, мастер-класс по рисованию или набор художника, материалы для приготовления нового блюда или книга рецептов, мастер-класс по этой теме, экскурсия в необычное место или набор, позволяющий сделать что-то своими руками.
Для такого человека в подарке главное, чтобы он затронул тонкие струны его души, поэтому обратите внимание именно на то, что позволит отдаться вдохновению.
- Практичной личности - практичный подарок. Если у вашей второй половинки все всегда рационально, подсчитано, запланировано и учтено, понаблюдайте, что в данный период НУЖНО этому человеку (он обязательно как-нибудь проговориться, а вам нужно лишь вовремя это подметить и запомнить, лучше - записать).
Часто бывает так, что эти люди давно что-то хотят, но не могут решиться потратиться на эту покупку. Например, купить новые кроссовки, чтобы наконец начать бегать весной, или книгу/ежедневник, которые давно заприметили, но «руки не дошли» купить. Это могут быть образовательные курсы, абонемент в бассейн или товар для дома, который поможет благоустроить быт - например, робот-пылесос, чтобы возлюбленная могла посвящать больше времени тому, что ее радует и наполняет. Главное для людей этого типа - чтобы подарок не был бесполезным -учтите это!
- Человеку-исследователю, интроверту, с интересом изучающему мир и других, но при этом спокойному, не очень подойдут «яркие» подарки-сюрпризы. Такому типу личности могут понравиться простые, но персонифицированные вещи - футболки, кружки с надписями или рисунками, где отражена какая-то из их ценностей или воспоминаний (кружка с любимым фото из детства), книга по теме, которая близка его кругу интересов, или предметы для занятия, которое позволит ему «побыть с собой наедине».
- Человеку - спасателю по натуре подойдет какой-то успокаивающий подарок, снимающий стресс. Ему можно вручить коврик для занятия йогой или массажер, пазл, мандалу и набор красивых красок или специальных фломастеров, подарочную карту на занятие йогой, художественный урок, посещение СПА или сертификат на массаж. Словом, что угодно, что «приводит нервы в порядок».
- Человеку-рукодельнику можно смело дарить что-то, что будет еще более способствовать совершенствованию его навыков и увлечений, например, если нравится вышивать - картину на основе его фото-архива, которую нужно вышить, чтобы увидеть изображение, инвентарь для кухни или набор для приготовления нового блюда, книгу рецептов от известного повара и тому подобные вещи.
- Человеку-мыслителю/философу - отлично подойдет интеллектуальная книга (лайфхак: посмотрите список бестселлеров по теме, интересующей вашу вторую половинку) или журнал, например, такой как Harvard Business Review. Подойдут также подарки для медитативных практик, набор для чайной церемонии, что-то для рыбалки, похода или средства для «СПА на дому» - иными словами, все, что позволит замедлиться и пофилософствовать о сути бытия.
- Человека-лидера, как правило, впечатляет особое качество и дороговизна подарка. Присмотритесь к люксовым линейкам привычных товаров, например, дубайскому шоколаду, изысканному кофе или чаю из кофейного бутика, ювелирным украшениям, свечам элегантной формы и с «дорогим» ароматом. Лидер по достоинству оценит подарок, который позволяет ему почувствовать себя особенным.
Важно вовремя успеть
Каким бы ни был подарок, важно получить его вовремя. Поэтому, как советует международный сервис курьерской доставки Venipak, если вы заказываете товар из интернет-магазина или по каким-то причинам не можете вручить его лично и планируете воспользоваться курьерской доставкой на дом или в пакомат, тщательно проверьте контактные данные. Очень важно точно указывать все данные: номер телефона, э-мейл, а если вы получаете посылку на дом, то точный адрес и почтовый индекс.
Если вы отправляете кому-то посылку курьером и не планируете, что это должен быть сюрприз, предупредите человека, что с ним насчет доставки свяжется курьер. Часто люди не отвечают на звонки с незнакомого номера и невнимательно читают СМС, поэтому доставить им посылку становится настоящим вызовом: некоторые пользуются несколькими телефонными номерами, другие отключают телефоны.