СТРАШНЫЕ КАДРЫ Телефон взорвался в кармане женщины посреди магазина

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как в заднем кармане покупательницы что-то загорелось, когда она разговаривала со своим мужем в проходе супермаркета. Муж пострадавшей побежал за ней, чтобы потушить огонь, а шокированные очевидцы наблюдали за происходящим.​

Матеус Суарес Лима позже рассказал местным СМИ, как его жена почувствовала тепло в кармане и, прежде чем она успела среагировать, загорелся мобильный телефон. Ее спина, ягодицы, кисти и руки были повреждены, а часть волос обгорела. Матеус сказал, что он снял свою футболку и погасил ею огонь, а затем облил жену водой.

Пожарные прибыли на место происшествия, оказали женщине первую помощь и отвезли ее в местную больницу в Анаполисе, северо-западнее Рио-де-Жанейро, Бразилия. Пожарные сообщили, что она получила ожоги первой и второй степеней.

По словам Матеуса, ей нужно будет пройти «процедуру выскабливания» травм: «Она сильно пострадала. Я высказываюсь в основном для того, чтобы повысить осведомленность. У многих людей есть дети, и это очень опасно. Поэтому важно оставаться бдительными, потому что произошедшее с ней может произойти и с другими».

Женщина, имя которой не называется, приобрела телефон - Motorola Moto E32 - около года назад. Устройство, которое было куплено новым и непосредственно в магазине, раньше не выходило из строя.

Представитель Motorola заявил: «Мы уже контактируем с клиенткой, чтобы выяснить детали инцидента и провести технический анализ устройства, являющегося важным шагом для определения причины. Компания предоставляет приоритет безопасности своих потребителей и подчеркивает, что все ее продукты тщательно разработаны и изготовлены по самым высоким стандартам качества, проходят тщательное тестирование для обеспечения безопасности».