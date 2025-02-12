Пассажиры призывают бойкотировать Ryanair из-за нововведения авиакомпании

Вместо этого авиакомпания хочет, чтобы пассажиры самостоятельно управляли своими билетами исключительно через приложение Ryanair.

Казалось бы, что в 21 веке это абсолютно адекватное предложение. Однако, судя по комментариям пассажиров, такое нововведение нравится далеко не всем - порой даже доходит до призывов бойкотировать авиакомпанию.

В частности, британское издание Metro приводит слова своих читателей, которые призывают путешественников протестовать против грядущих изменений политики Ryanair:

« Люди должны просто бойкотировать ... Не у всех есть смартфон или приложения ...», - написал Юсеф Ка.

... Не у ...», - Ка. « Просто бойкотируйте их, вместо этого используйте easyJet , Jet2», - добавил Рэймонд Скиннер .

их, , Jet2», - . « Проще говоря , не летайте ими , они в любом случае ужасны », - согласился Дэн Джеймс .

Тем временем, другие читатели были обеспокоены практичностью изменений: «Зачем еще больше нервировать людей? Если телефон или приложение не работают, технический сбой, что тогда?», - отметила Джули Чантар. В свою очередь Энн Макиннес указала на то, что некоторые страны не принимают мобильные посадочные талоны: «Так как же это будет работать в таких местах, как Марокко?»

Действительно, не все аэропорты, обслуживаемые рейсы Ryanair, принимают цифровые талоны. На веб-сайте авиакомпании объясняется, что аэропорты в Турции (кроме Даламана), Марокко и Тиране (Албания) не принимают мобильные посадочные талоны, а потому пассажиры, путешествующие из этих пунктов назначения, должны регистрироваться онлайн и распечатывать билеты на свои рейсы.

Еще один читатель при этом отметил, что стойки регистрации могут быть очень полезны путешественникам в случае форс-мажоров, когда без помощи живого персонала решить вопрос невозможно.

Однако было немало читателей, которые спокойно относятся к этим изменениям: «В чем проблема!? У меня не было бумажных талонов более пяти лет!», - прокомментировал Абхая Фердо Фулгоси. «Повзрослейте, так легко пользоваться приложением на телефоне. Зачем кому-то нужен бумажный посадочный талон?», - добавил Ян Скотт.