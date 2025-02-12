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Мы делаем это неправильно: где и почему нужно хранить мед

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Мед. Снимок иллюстративный.
Мед. Снимок иллюстративный. Фото: Valentyn Volkov/Shutterstock

Мед - чрезвычайно полезный продукт. Впрочем, он может потерять свои свойства только из-за того, что мы его неправильно храним. Как ни странно, большинство из нас не знают, как делать это правильно, пишет ТСН.

Где нельзя хранить мед

Не будет преувеличением сказать, что большинство хозяек хранят мед в кухонных шкафах. И это не очень верно. Ведь господствующее на кухне тепло или пар во время приготовления могут разрушить химический состав этого продукта. Комнатная температура - около 20-25°C - не рекомендована для хранения меда. Ведь высокие температуры могут привести к образованию - веществу, которое снижает качество меда и даже потенциально вредно для здоровья.​

Где хранить мед

Прохладное, сухое и темное место - как кладовая, подвал или нижняя полка холодильника - лучшее место для меда. Оптимальная температура ниже 18°C. Особенно это важно для меда, склонного к брожению. Например, у вас рапсовый мед или из золотарника.

Следует хранить мед в плотно закрытых банках, подальше от света и тепла. Разделив мед на меньшие порции, вы сможете хранить его в разных местах, что предотвратит потерю пищевой ценности. Избегайте частого открывания банки и контакта с влагой, чтобы предотвратить бродение.

Пчеловод советует избегать мест вблизи источников тепла, так как это может превратить мед в простой подсластитель.

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