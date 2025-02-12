Мы делаем это неправильно: где и почему нужно хранить мед

Где нельзя хранить мед

Не будет преувеличением сказать, что большинство хозяек хранят мед в кухонных шкафах. И это не очень верно. Ведь господствующее на кухне тепло или пар во время приготовления могут разрушить химический состав этого продукта. Комнатная температура - около 20-25°C - не рекомендована для хранения меда. Ведь высокие температуры могут привести к образованию - веществу, которое снижает качество меда и даже потенциально вредно для здоровья.​

Где хранить мед

Прохладное, сухое и темное место - как кладовая, подвал или нижняя полка холодильника - лучшее место для меда. Оптимальная температура ниже 18°C. Особенно это важно для меда, склонного к брожению. Например, у вас рапсовый мед или из золотарника.

Следует хранить мед в плотно закрытых банках, подальше от света и тепла. Разделив мед на меньшие порции, вы сможете хранить его в разных местах, что предотвратит потерю пищевой ценности. Избегайте частого открывания банки и контакта с влагой, чтобы предотвратить бродение.

Пчеловод советует избегать мест вблизи источников тепла, так как это может превратить мед в простой подсластитель.