ВИДЕО Роскошный отель в Шанхае пугает гостей: в чем причина

Отель занимает этажи с 53 по 87 этаж башни Цзинь Мао с впечатляющим цилиндрическим сводом, возвышающимся на высоту 115 метров с 56-го этажа, где в ресторане Patio подают послеобеденный чай. Пространство окружено 548 комнатами и 28 коридорами. И атриум очень красиво выглядит на фото, но многие гости говорят, что им становится дурно, когда они видят эту спираль вживую.

​​Один из посетителей написал на Tripadvisor: «Для тех, у кого даже легкая акрофобия (боязнь высоты - прим. ред.), пребывание в отеле будет совершенно невыносимо». Стивен Л. из Гонконга отметил в отзывах, что его впечатлил дизайн, но он боялся обронить телефон, когда делал фото.

«Поэтому я никогда не остановлюсь в Grand Hyatt Shanghai - зов пустоты был бы слишком силен… Боязнь высоты - это безумие, даже глядя на это, мне кажется, что я упаду… Просто от одного взгляда на это я нервничаю», - написали другие гости отеля в отзывах, отметив, что в итоге они выбрали другую гостиницу.

Но те, кто решается остановится в отеле, отмечают, что из восьми баров и ресторанов открываются потрясающие виды. А коктейль-бар отеля Cloud 9 расположен на 87-м этаже башни, так что гости, которые осмелятся выпить там, в буквальном смысле окажутся среди облаков.

Однако, несмотря на свою ослепительную высоту, Grand Hyatt Shanghai не является самым высоким отелем класса люкс в городе. Расположенный неподалеку J Hotel находится на вершине Шанхайской башни - третьего по высоте здания в мире.

165 роскошных номеров отеля занимают верхние этажи 632-метрового небоскреба в финансовом районе.

Еще один отель, которого стоит избегать людям, страдающим акрофобией, - это Ritz-Carlton в Гонконге , который занимает этажи со 102-го по 118-й в Международном торговом центре (ICC).

А отель Hotel de la Coupole в Сапе, Вьетнам, находится на высоте 1600 метров над уровнем моря. Его высокое расположение и французский стиль заслужили ему прозвище «Версаль в облаках».