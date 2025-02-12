ПУГАЮЩЕ! Друзья обнаружили на своем селфи жуткую деталь

Фотография, сделанная во время похода компанией друзей из Чили, неожиданно стала вирусной. На снимке оказалось загадочное улыбающееся лицо, которое никто не заметил в момент съемки.

Шестеро друзей весело позировали для фото, но при более внимательном рассмотрении кадра позже они увидели нечто, от чего у них пошли мурашки по коже. Между двумя подругами в нижней части изображения выглядывало еще одно лицо - но этот человек не был частью их группы.

Шокированные друзья показали фотографию знакомым, а затем опубликовали ее в социальных сетях, где она быстро набрала десятки тысяч просмотров.

Пользователи Сети также уверены, что на фото запечатлено нечто сверхъестественное. «Если это не было добавлено позже с помощью фотомонтажа, то это действительно нечто потустороннее», - убеждены многие.

Некоторые комментаторы признались, что поначалу не заметили на фото ничего необычного, но, присмотревшись или увеличив снимок, были ошеломлены, когда поняли, о чем именно говорили друзья в описании.