Ср, 12.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

ПУГАЮЩЕ! Друзья обнаружили на своем селфи жуткую деталь

Copy
Компания друзей делает селфи. Фото иллюстративное.
Компания друзей делает селфи. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Шестеро друзей сделали групповое селфи на переднюю камеру телефона во время похода в Чили, но позже, пересматривая фото, они заметили пугающую деталь, от которой у всех побежали мурашки по коже.

Фотография, сделанная во время похода компанией друзей из Чили, неожиданно стала вирусной. На снимке оказалось загадочное улыбающееся лицо, которое никто не заметил в момент съемки.

Шестеро друзей весело позировали для фото, но при более внимательном рассмотрении кадра позже они увидели нечто, от чего у них пошли мурашки по коже. Между двумя подругами в нижней части изображения выглядывало еще одно лицо - но этот человек не был частью их группы.

Шокированные друзья показали фотографию знакомым, а затем опубликовали ее в социальных сетях, где она быстро набрала десятки тысяч просмотров.

Kui näete seda u/Hands-on-Heurism
abil in whenyouseeit

Пользователи Сети также уверены, что на фото запечатлено нечто сверхъестественное. «Если это не было добавлено позже с помощью фотомонтажа, то это действительно нечто потустороннее», - убеждены многие.

Некоторые комментаторы признались, что поначалу не заметили на фото ничего необычного, но, присмотревшись или увеличив снимок, были ошеломлены, когда поняли, о чем именно говорили друзья в описании.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх