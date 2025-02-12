Кати Каллас, которая живет в Антсла, Вырумаа, столкнулась с болезнью, которая во многом повлияла на ее жизнь. Жительница Эстонии отмечает, что каждый день - это борьба, а справляться с трудностями ее помогают дети, которых она вырастила в одиночку.
ФОТО ⟩ Жительница Эстонии, борющаяся с тяжелой болезнью: «Хочется просто выпить кофе и с кем-то поболтать»
У 45-летней Кати появился рассеянный склероз еще когда она училась в девятом классе. «Я бросила учебу в 10 классе, как посоветовал врач. У меня были ужасные головные боли», - говорит она.
Долгое время врачи не могли понять, что вызывает эти невыносимые боли. «В 2006 году, когда мне было 26 лет, мне поставили диагноз. Я ничего не чувствовала, не могла пошевелить стопой, и появилась сильная усталость. Такая слабость, которая не проходила даже после того, как достаточно посплю. Я помню, как сидела в огороде возле своего дома и не могла даже землю копать», - рассказывает Кати.
С 2008 года она больше не могла работать из-за болезни. Последние шесть лет она передвигается только с помощью инвалидной коляски. «Конечности парализованы. Если бы только я была в коляске, но помимо этого, у меня еще и руки не работают. Руки онемели, нет сил, ничего поднять не могу», - говорит она.
Кати живет на деньги от пособия на трудоспособность и, несмотря на скромный доход, самостоятельно вырастила двоих замечательных детей, которые сейчас ей очень помогают. «У меня нет карьерных достижений, потому что из-за здоровья я не могла вести обычную трудовую жизнь. Но у меня двое очень заботливых детей, у которых доброе сердце», - отмечает она.
«Помимо пособия на трудоспособность, которое составляет около 600 евро, я также получаю детское пособие на одного ребенка и 80 евро как мать-одиночка. В сумме за последние пособия я получаю 160 евро», - говорит Кати о своих доходах.
«Были и хорошие друзья, которые при необходимости одалживали деньги. Старший ребенок работает, а младший учится в гимназии. Если бы старший сын не жил дома, я бы не справлялась с бытом. Дети - это те, кто поддерживают и помогают мне. Они выросли вместе с моей болезнью», - добавляет она.
Сыну Кати 23 года, дочери, которая учится в гимназии, 17 лет.
«Мы всегда были втроем. Мы стараемся справляться со всеми трудностями вместе. Ситуацию усложняет мое здоровье и связанные с этим расходы», - признается Кати. Значительная часть ее скромного дохода уходит на аренду вспомогательных (инвалидные коляски и кресло-каталка для душа) и ежедневных средств по уходу.
«Что касается финансов, то приходится признать, что не хватает на все: как оплату счетов, так и покупку еды. Каждый месяц что-то переносится на следующий»
Кроме лучшей жизни, Кати мечтает также о том, чтобы у нее был друг, с которым можно было бы время от времени общаться. «Подруги и знакомые со временем исчезли. Иногда хочется просто выпить кофе и с кем-то поболтать», - признается она.
На лечение уже нельзя надеяться
Кати отмечает, что уже шесть лет не лечит рассеянный склероз. А причина в том, что все возможные методы лечения уже были перепробованы. «Были инъекции, специальная химиотерапия, снова инъекции, внутривенные лечения (два раза в год). Больше для меня нет вариантов лечения. Это больше не работает, для меня нет лечения», - говорит она.
«Эта болезнь так крепко ко мне прицепилась, что ее ничего не берет», - смирилась Кати с неизбежным. Ее желание - как можно дольше жить в своем любимом доме и не попасть в попечительский дом. Чтобы она могла и дальше жить в своем доме, ей нужно каждый день как можно больше двигаться, хотя это и тяжело.
От сильных головных болей, по словам Кати, ей помогало конопляное масло. В своей трехкомнатной квартире она передвигается с помощью инвалидной коляски. Каждый день она старается выполнять посильную работу. К сожалению, на улицу она выходит редко.
«Я должна сама утром собирать сыну еду на работу и кормить котов. Я сама. Даже в самый тяжелый день, когда вообще нет сил и душа полна грусти, я стараюсь найти что-то хорошее, что поднимет настроение. Будь то снимок, который дочь мне присылает из школы или мы вместе с котами, когда я пью кофе, смотрим, как белки лазают по деревьям. Я не позволяю меланхолии залезть мне в душу, это значит, что я не двигаюсь, и тело сдается. Я упрямая, у меня боевой дух, и я борюсь достойную жизнь», - говорит она.
Кати также активно ведет страницу в Facebook, где откровенно пишет о своем здоровье.
Рассеянный склероз (РС) - это самое распространенное заболевание головного и спинного мозга у молодых людей. В ходе болезни возникает аутоиммунное воспаление, из-за которого появляются повреждения миелинового слоя, окружающегонервные клетки. Иногда возникают обрывыокончаний нервных клеток.
Обычно РС заболевают люди в возрасте от 20 до 40 лет, однако самые молодые пациенты - 13-14 лет. Женщины заболевают в два раза чаще, чем мужчины.
Источник: inimene.ee и Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit.
Кати считает, что даже такая жизнь достойна того, чтобы жить и бороться. Она говорит, что для того, чтобы как можно дольше жить дома, она разместила в социальных сетях просьбу о помощи в приобретении необходимых вспомогательных средств.
«С их помощью я могу справляться с повседневной жизнью. Благодаря им я не в лежачем положении и могу не переживать о том, что попаду в попечительский дом. Без них я могу упасть или соскользнуть с инвалидного кресла, что, если я дома одна, может быть очень опасно», - говорит Кати, которая искренне благодарна людям, поддерживающим ее.
«Благодаря помощникам я получила наматрасник, подушку, сидушку и два сеанса массажа», - рассказывает она. Однако Кати еще не хватает нескольких вещей: «Нужен более просторный душ. У моей кресло-каталки для душа есть подставка для ног спереди, которая занимает слишком много места, из-за чего стул плохо помещается в мой душ. Также нужны поручни на стене, чтобы я могла на них опираться. Сейчас принимать душ очень опасно. Я стараюсь справляться сама, пока еще могу».
«Мне не нужны поездки заграницу, золото или роскошь, я просто хочу жить в своем доме с детьми и четырьмя котами», - говорит она напоследок.