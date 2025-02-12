ФОТО Жительница Эстонии, борющаяся с тяжелой болезнью: «Хочется просто выпить кофе и с кем-то поболтать»

У 45-летней Кати появился рассеянный склероз еще когда она училась в девятом классе. «Я бросила учебу в 10 классе, как посоветовал врач. У меня были ужасные головные боли», - говорит она.

Долгое время врачи не могли понять, что вызывает эти невыносимые боли. «В 2006 году, когда мне было 26 лет, мне поставили диагноз. Я ничего не чувствовала, не могла пошевелить стопой, и появилась сильная усталость. Такая слабость, которая не проходила даже после того, как достаточно посплю. Я помню, как сидела в огороде возле своего дома и не могла даже землю копать», - рассказывает Кати.

С 2008 года она больше не могла работать из-за болезни. Последние шесть лет она передвигается только с помощью инвалидной коляски. «Конечности парализованы. Если бы только я была в коляске, но помимо этого, у меня еще и руки не работают. Руки онемели, нет сил, ничего поднять не могу», - говорит она.

Кати редко выбирается на улицу. Фото: Erakogu

Кати живет на деньги от пособия на трудоспособность и, несмотря на скромный доход, самостоятельно вырастила двоих замечательных детей, которые сейчас ей очень помогают. «У меня нет карьерных достижений, потому что из-за здоровья я не могла вести обычную трудовую жизнь. Но у меня двое очень заботливых детей, у которых доброе сердце», - отмечает она.