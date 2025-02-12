Королева Камилла: причуды и привычки супруги короля Карла III

Популярный сериал «Корона», который рассказывает о жизни британской королевской семьи, не смотрела ни королева Елизавета II, ни ее муж принц Филипп, ни Карл и его сестра принцесса Анна. А вот некоторые источники из дворца рассказали как-то журналистам Vanity Fair, что Камилла смотрела сериал за бокалом красного вина. «У нее замечательное чувство юмора, и то, что показано в сериале, ее нисколько не смущает», - рассказал изданию друг семьи.

Мало кто знает, но Камилла не только частая гостья Королевского оперного театра в Лондоне, но и сама брала уроки танцев. Доподлинно не известно, в какой период жизни она занималась балетом, но говорят, Ее Величество с радостью меняла каблуки на балетки и шла танцевать. Однажды Камилла публично рассказала, что эти занятия предназначены для людей от 55 лет и старше, и хотя это не хобби, которым она хочет хвастаться, она прекрасно проводит время. «Я еще новичок и, вероятно, всегда останусь новичком, но я чувствую, что после года или полутора лет таких занятий, я улучшу свои навыки. Но я определенно не собираюсь выходить на сцену», - говорила Камилла.